Réchauffement climatique et gestion de l’eau : y a-t-il quelqu’un pour sauver la Loire ?

Sécheresse, faible débit du fleuve, restrictions… Cet été, Nantes et la Loire-Atlantique sont passées tout près de la pénurie d’eau. Si nous avons échappé au pire, une telle situation critique risque de se reproduire à l'avenir. Tout le monde le sait, tout le monde s’en inquiète. Mais qui s’occupe vraiment du problème ? Enquête sur la gestion éclatée du plus grand fleuve de France et de son or bleu.