Christelle Morançais : après le dépoussiérage, « la tronçonneuse »

Un millier d’élus et militants d’Horizons qui l’applaudissent debout, au palais des congrès de Bordeaux. « Christelle ! Christelle ! Christelle Morançais ! », entonnent même certains. Joignant ses deux mains pour remercier la foule, la présidente de la région Pays de la Loire s’installe derrière le pupitre. « Bah, vous allez me faire pleurer ! », sourit la vice‐présidente du parti de centre droit et de droite d’Édouard Philippe, réuni en congrès national ce 26 janvier. Un mois plus tard, elle partage la « Une » du Figaro Magazine, comme « guerrière antidépense publique », tailleur sombre et regard perçant.

Pour la Sarthoise, cette couverture vaut couronnement. Le sommet de l’emballement médiatico‐politique inattendu suite à son annonce, mi‐octobre, des fameuses coupes à 100 millions d’euros dans le budget régional 2025, qui touchent surtout le monde associatif et ont mis le feu aux poudres. En décembre dernier, sous