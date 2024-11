La liste des coupes budgétaires de la région Pays de la Loire

Une trentaine d’interlocuteurs contactés et une centaine de documents de travail internes à la région Pays de la Loire consultés. Sur cette base, Mediacités peut retracer la route périlleuse qu’emprunte la présidente (Horizons) Christelle Morançais pour faire adopter le 19 décembre prochain un budget, amputé de 100 millions d’euros sur 1,2 milliard de dépenses de fonctionnement en 2024.

Depuis le printemps, les services de la Région travaillaient au budget 2025. Les réductions de subventions envisagées sont plutôt modérées dans les premiers travaux : de l’ordre de ‑10 % pour la commission qui regroupe la culture, le sport et les associations et pèse pour 33 millions de dépenses de fonctionnement en 2024.

Mais, début novembre, l’heure n’est plus à la modération mais à la rigueur après les annonces gouvernementales. En toile de fond, des projections dont la plus alarmiste prévoit une capacité de désendettement de la Région qui explose à 19,1 ans en 2028, contre 9,6 ans en 2024, si aucune austérité n’est appliquée. Il faut donc faire des économies. Christelle Morançais annonce soudainement à Ouest‐France 100 millions d’euros en moins sur les dépenses de fonctionnement. Tout le budget prévisionnel est à revoir pour début de novembre et les premiers arbitrages de la présidente et de son cabinet. Deux scénarios sont détaillés dans les documents de travail que Mediacités a pu consulter. Le premier table sur 100 millions d’euros de dépenses en moins. Le second prévoit carrément une purge de… 150 millions.

Des secteurs préservés

Le développement économique, les lycées, les transports, la formation pro, etc, les grandes compétences régionales seraient plutôt préservées, ainsi que quelques totems de la politique régionale de Christelle Morançais : l’Abbaye de Fontevraud (l’hypothèse d’une baisse de 6 à 9% de la subvention est évoquée), les Trophées Joséphine, le Région Pays de la Loire Tour (course cycliste) ou le « Big Bang de l’emploi ».

En revanche, la fameuse commission culture, sports, associations voit finalement son budget baisser de 66 %, selon nos informations [voir le détail ci‐dessous]. Mais les dernières coupes révélées par les acteurs montrent qu’aucun secteur n’est tabou. Comme ces 210 000 euros de subventions enlevés aux syndicats agricoles. Ou ces 3 millions d’euros dont seront privées les 25 missions locales pour l’emploi ligériennes.

Demeure encore des dizaines de pistes explosives explorées par l’exécutif régional. Sans que rien ne soit arrêté dans ces cas. En vrac : réduction de 50 % de la subvention du bureau de la Région à Bruxelles (640 000 euros en 2024) ; baisse de 5 % des indemnités des élus du Ceser ; arrêt pur et simple du programme de soutien à la recherche trajectoire Europe (900 000 euros) ou du réseau de biotechs Biogenouest, commun avec la région Bretagne (400 000 euros). Le soutien au CEA Pays de la Loire, organisme qui accompagne l’innovation de centaines d’entreprises, pourrait passer de 3 à 1,6 million d’euros. Eux aussi dans la balance : la politique d’incitation au covoiturage (2,3 millions d’euros) et l’appui aux clubs (2 millions d’euros) et aux sportifs de haut niveau (450 000 euros).

Voici le tableau des coupes que Mediacités a pu vérifier à l’heure où nous publions (pas de confirmation officielle de la Région en revanche), avant le vote du budget 2025 le 19 décembre. Ce tableau sera mis à jour régulièrement par Mediacités. Si vous voulez nous faire part de la perte de subvention dans une structure, n’hésitez pas à nous la communiquer par mail (nantes@mediacites.fr). Nous la vérifierons et l’ajouterons à la liste le cas échéant.

Attention, journal en danger ! Depuis huit ans, Mediacités propose un journalisme d’investigation sur les pouvoirs locaux et ses enquêtes ont de l’impact dans les villes. Mais aujourd’hui notre existence est menacée. Aidez la rédaction et ses journalistes à passer ce cap en vous abonnant ou en effectuant un don (défiscalisable). Je soutiens Mediacités

partager sur



Dans la foulée de la rigueur annoncée par le gouvernement de Michel Barnier, qui ne voudrait ponctionner « que » 38 millions d’euros au conseil régional des Pays de Loire.

Tout en plafonnant les dépenses d’investissement à chaque fois à 500 millions d’euros par an.