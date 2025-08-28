Près de Nantes, une voisine d’agriculteurs se bat pour faire reconnaître le lien entre les pesticides et son cancer

«Quand on voit un tracteur avec une rampe de pulvérisation, on se demande ce qui va nous arriver. C’est tellement d’angoisse », soupire Marie‐Thérèse Gilet. À 75 ans, cette retraitée est toujours soignée pour son cancer, déclaré en 2022. « J’ai tout de suite fait le lien avec les pesticides. J’avais la haine. Après, il faut le prouver ». Avec son mari Guy, ils habitent depuis près de cinq décennies à Villeneuve‐en‐Retz, près de Machecoul, au sud‐ouest de Nantes. Autour de leur jardin arboré, les cultures de légumes en bandes – des planches, dans le jargon – se succèdent à perte de vue.

Marie‐Thérèse a toujours travaillé ici, comme assistante maternelle, aux premières loges pour assister au ballet des pulvérisateurs dans les champs voisins. Aujourd’hui, le couple, appuyé par un avocat, s’est engagé dans un bras de fer avec l’Assurance maladie pour faire reconnaître le cancer de l’épouse comme maladie professionnelle, causée par les pesticides. La démarche est inédite en France pour des riverains ne travaillant pas dans l’agriculture. Si elle aboutit, elle pourrait faire école dans les actions menées par les riverains victimes des pesticides.

Et ce, alors que dans les campagnes françaises les interrogations des habitants sont croissantes. « Nous sommes contactés par de plus en plus de riverains, inquiets pour leur santé, ou celle de leurs enfants », témoigne Jean‐Yves Piveteau, membre – comme Marie‐Thérèse et Guy Gilet – du Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest. À Paris, François Veillerette, le porte‐parole de Générations futures, le confirme : « On a beaucoup de coups de fil en période de pulvérisation. » L’ONG a d’ailleurs édité un guide national pour les riverains.

« Je ne pouvais plus marcher »

« Autrefois, j’allais marcher autour des champs. Maintenant je n’y vais plus, c’est plein de pesticides », regrette Marie‐Thérèse Gilet. Le couple s’interroge sur les impacts des épandages sur leur santé et celle de leurs proches depuis plus de 30 ans. « Mon frère vigneron est décédé d’un lymphome T, une forme grave de cancer, en 2017. Au même moment, chez nous, on épandait du métam‐sodium », se souvient la Villeretzienne. En octobre 2018, cette molécule, utilisée pour désinfecter les sols avant d’implanter de la mâche par exemple, avait provoqué l’intoxication de plus de 70 personnes, dont des riverains, à Brain-sur‑l’Authion (Maine‐et‐Loire). Dans la foulée, l’Anses, en charge des autorisations des pesticides, l’avait interdite.

En 2022, après avoir contracté le Covid, Marie‐Thérèse Gilet peine à s’en remettre. « J’avais des douleurs à me suicider, je ne pouvais plus marcher ». Le diagnostic tombe : myélome multiple, avec atteintes osseuses. Trois ans après, elle se rend encore régulièrement au CHU de Nantes pour des traitements liés à son cancer. « Les bleus, c’est ça, précise‐t‐elle pudiquement, en couvrant ses bras de ses mains. Ce n’est pas beau à voir ». En parallèle de son combat contre la maladie, elle parle avec des médecins de son exposition aux pesticides.

Son généraliste lui fournit le certificat médical initial, sésame pour débuter une procédure de reconnaissance en maladie professionnelle. « Il a fallu lui expliquer comment faire », ajoute Marie‐Thérèse Gilet, déplorant un manque de connaissance sur le sujet du corps médical. Même si au CHU de Nantes, plusieurs professionnels se sont saisis du sujet [lire encadré ci‐dessous].

Exposée, car travaillant à son domicile

Le dossier de Marie‐Thérèse Gilet est loin d’être un cas classique. Contrairement à un agriculteur, par exemple, elle n’a pas manipulé de pesticides dans le cadre son travail. Mais c’est bien parce qu’elle travaillait à son domicile comme assistante maternelle qu’elle a été exposée. C’est précisément sur cet argument que son avocat parisien, Maître François Lafforgue, mise. « C’est la première fois que c’est plaidé ainsi », précise‐t‐il.

En février dernier, la réponse de l’Assurance maladie tombe : c’est non. Le dossier ne sera même pas examiné en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Maître François Lafforgue fait alors appel des deux raisons invoquées pour justifier le refus. Sur la première, qui concerne le taux d’incapacité, il obtient gain de cause. « Le dossier devrait être examiné dans le cadre d’un CRRMP, ou du comité de reconnaissance des maladies professionnelles du Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides », explique l’avocat. Quelle que soit la voie dédiée, si le dossier est examiné, « ce sera une première », projette‐t‐il.

Quant au second recours, sur l’inscription de son cancer dans les tableaux de maladies professionnelles, Marie‐Thérèse Gilet était toujours dans l’attente d’un retour à l’heure de la publication de cet article. « Déjà, s’ils acceptent d’étudier le dossier, ce serait une très bonne nouvelle, réagit la plaignante. Si j’arrive au bout de la procédure, cela pourra servir à d’autres personnes ».

Au CHU de Nantes, la prise de conscience pas‐à‐pas des médecins « Plusieurs articles scientifiques indiquent qu’une exposition maternelle aux pesticides in utero accroît le risque de plusieurs pathologies, comme les fentes labio‐palatines [anciennement connue sous le nom de bec‐de‐lièvre, NDLR], détaille le docteur Bertrand Isidor, généticien au CHU de Nantes. Mais attention, si une malformation survient, ce ne sera pas forcément à cause des pesticides. C’est important de faire la distinction ». Le médecin a organisé avec le professeur Pierre Corre, chirurgien maxillo‐facial au CHU, une après‐midi autour du thème scientifique “Fentes labio‐palatines et environnement”, le 22 mai dernier au CHU de Nantes. Cette malformation touchant un nouveau‐né sur 700 peut avoir une cause génétique et/ou environnementale. Bertrand Isidor reconnaît n’avoir pris conscience de l’ampleur des effets des pesticides que récemment, suite à la création au CHU d’Amiens en 2023 d’un dispositif « pesticides et pathologies pédiatriques » pour accompagner les familles, notamment pour faire une demande au fonds FIVP. Qui a été dupliqué au CHU de Nantes avec une consultation dédiée, pilotée par le docteur docteur Dominique Tripodi. Sur les fentes labio‐palatines, ce dernier reçoit désormais les familles pour recueillir des informations lui permettant de faire « des hypothèses sur la présomption d’origine de la pathologie de l’enfant ». Pesticides donc, mais aussi alcool, tabac, solvants… Ces médecins nantais ont signé une tribune collective dans Le Monde sur les dangers des pesticides. Le docteur Bertrand Isidor est aussi co‐auteur d’une campagne d’information “Vous êtes en âge d’avoir des enfants?” pour inciter à être vigilant face aux facteurs environnementaux pendant la grossesse. Publiées en 2013 et 2021, les données de l’Inserm confirment la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et plusieurs pathologies, pour les utilisateurs et les enfants touchés in utero. Quant aux riverains, les auteurs suggèrent des liens, notamment avec Parkinson, en pointant les limites des données disponibles. En 2021, une étude sur l’exposition des riverains des vignes aux pesticides (hors Pays de la Loire), Pestiriv, a été lancée par Santé publique France et l’Anses. Les résultats doivent être dévoilés mi‐septembre.

« Pour l’instant on ne peut rien faire »

Pour les utilisateurs de pesticides – agriculteurs en tête – l’accès à des indemnisations s’est généralisé en 2020 avec la création du Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides (FIVP). Il facilite les demandes de reconnaissance en maladie professionnelle, avec un système de guichet unique. Le FIVP s’occupe aussi des enfants exposés aux pesticides pendant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de la mère ou du père, avec un fonds dédié. « À notre connaissance, c’est le seul dispositif de ce type au monde », explique Giovanni Prete, sociologue. C’est ce fonds qui a été saisi suite au décès d’Emmy Marivain, dont la mère fleuriste, résidant en région nantaise, a été exposée aux pesticides durant sa grossesse.

En revanche, rien n’est prévu pour les riverains. Quand ils appellent le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest, « on ne peut pas leur dire qu’on peut faire quelque chose. Car pour l’instant on ne peut rien faire », soupire, amère, la retraitée Marie‐Thérèse Gilet. « On les assiste moralement », ajoute son mari. « Ce que l’on conseille, c’est d’aller voir le ou les agriculteurs, et éventuellement d’entamer une négociation avec l’aide d’un médiateur comme le maire. Dans certains endroits, on a réussi à obtenir que la parcelle soit cultivée en bio. À minima, on peut demander à être prévenu avant un traitement. Mais cela ne marche pas à tous les coups », pose Jean‐Yves Piveteau.

Comme pour les Gilet, qui disent avoir tenté à de nombreuses reprises de discuter. Dans leur dernier courrier, à l’été 2025, ils demandent le nom des produits épandus, pour connaître les dangers auxquels ils ont été exposés. « Le voisin [agriculteur, NDLR] nous a dit de voir avec la Fédération des maraîchers nantais, ce que nous avons fait, sans réponse pour l’instant », explique Guy Gilet. Les membres du collectif conseillent aussi de signaler les épandages à Phytosignal Pays de la Loire, un dispositif de l’Agence régionale de santé (ARS).

Contactée, la Fédération des maraîchers nantais, qui regroupe 200 PME et près de 5 000 emplois, a hésité à répondre à Mediacités [lire En coulisses], rappelant « que les produits [phytosanitaires] utilisés sont tous homologués, leur usage strictement encadré, les applicateurs formés, les bonnes pratiques rappelées. « Nous dénonçons les accusations faciles visant à nous désigner coupables. Nos pratiques sont responsables, ceci est confirmé par le peu de remontées que nous recevons », ajoute son président Régis Chevallier.

Un fonds d’indemnisation pour les riverains en réflexion

Mais alors quid d’un fonds d’indemnisation pour les riverains, évoqué lors de la présentation du plan gouvernemental Écophyto 2030 en mai 2024 ? Interrogé, le ministère de la Santé confirme qu’il « entend engager une réflexion, après une étude de faisabilité » sur un dispositif pour des maladies d’origine non professionnelle en lien avec une exposition aux pesticides, et qu’il suit pour cela les travaux sur l’indemnisation des victimes du chlordécone, aux Antilles.

Quant aux procédures au tribunal, outre la demande de reconnaissance en maladie professionnelle, « il est possible d’intenter une action contre un agriculteur n’ayant pas respecté les règles d’épandage [régies par le code rural, comme un vent inférieur à 19 km/h, NDLR], explique Maître Lafforgue. Ou contre l’État pour ne pas avoir mis en place de réglementation protectrice ». Mais les débouchés sont rares. « Ce sont des combats judiciaires difficiles à mener. Il y a peu d’initiatives, pondère l’avocat. Pour les riverains, les choses évoluent très lentement ».

« Si on voulait montrer qu’ils traitent alors qu’il y a du vent, il faudrait qu’un huissier soit présent tout le temps : ce sont des petites parcelles, le temps qu’il arrive ce serait fini », souffle, désabusé, Guy Gilet, près de Machecoul. Quant à déménager, le couple n’a jamais pu s’y résoudre. « Vendre à une famille avec de jeunes enfants me ferait mal, soupire Marie‐Thérèse Gilet. Les riverains sont bien seuls. »

Nous avons rencontré Marie‐Thérèse et Guy Gilet chez eux à Villeneuve‐en‐Retz, le 30 juin. Pendant deux heures, le couple a raconté son parcours, aux côtés de Jean‐Yves Piveteau, membre comme eux du Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest. Leur avocat a été joint par téléphone quelques semaines plus tard, le 11 août. Contactée le 18 août, la Fédération des maraîchers nantais a finalement accepté de recevoir Mediacités à son siège de Pont Saint‐Martin le 21 août. Deux heures durant, son président Régis Chevallier a échangé avec notre journaliste, hésitant à être cité, estimant qu’une prise de parole sur un tel sujet était « extrêmement périlleuse », en particulier dans le contexte des débats autour de la loi Duplomb. La Fédération craint d’être prise à partie, comme ses membres maraîchers. Le texte suivant, signé de Régis Chevallier, nous a finalement été envoyé le 26 août. « L’usage des produits phytosanitaires est un sujet majeur pour notre profession, historiquement implantée à proximité des zones urbaines. Les Maraîchers Nantais ont de tout temps eu le souci du voisinage et ont engagés des efforts pour réduire leur usage, trouver des alternatives, protéger les applicateurs, les travailleurs et les riverains. Rappelons que les produits utilisés sont tous homologués, leur usage strictement encadré, les applicateurs formés, les bonnes pratiques rappelées. La Fédération des Maraîchers Nantais encourage la plantation de haie, la couverture des cultures qui forment des barrières physiques. Nous dénonçons les accusations faciles visant à nous désigner coupables. Nos pratiques sont responsables, ceci est confirmé par le peu de remontées que nous recevons. Mediacités s’étant déjà illustré par des articles à charge contre notre profession, nous craignons légitimement une polémique injustifiée alors que nous cherchons à défendre notre métier, indispensable à la souveraineté alimentaire locale et nationale. »

43 % Le lymphome T est un cancer des lymphocytes T, cellules du système immunitaire. Selon Santé publique France la « survie nette standardisée » est de 43 % à 5 ans.

60 % Le myélome multiple est un cancer qui prend naissance dans les plasmocytes, un type de globules blancs. Selon Santé publique France la « survie nette standardisée » est là de 60 % à 5 ans.

Un avocat expert Maître Lafforgue a notamment fait reconnaitre en juin dernier la responsabilité de l’État dans le décès d’un joggeur, causé par les algues vertes. Il a également obtenu en 2022 que Bayer (ex‐Monsanto) verse des indemnités à Paul François, agriculteur, pour une intoxication à un pesticide.

Auteur avec Jean‐Noël Jouzel de « L’agriculture empoisonnée : le long combat des victimes des pesticides » (éditions Presses de Sciences Po, 2024).