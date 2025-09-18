Les spectateurs en sont ressortis, une nouvelle fois, « émerveillés ». Près de 60 000 personnes ont assisté cet été à la 45e édition du Festival international de piano de La Roque d’Anthéron. Pendant ces quatre semaines, René Martin, co‐fondateur du grand évènement pianistique comme de la Folle Journée de Nantes, loge avec femme, enfants et nounou, dans une jolie villa avec piscine du village provençal.
René Martin : les fausses notes financières du pape de la Folle Journée de Nantes
Depuis des décennies, René Martin flèche via ses 14 festivals ou saisons de concerts, des millions d’euros d’argent public et fait vivre des milliers d’artistes et techniciens. Un système centralisé autour du directeur artistique où la porosité entre ses dépenses personnelles et professionnelles est grande. Premier volet d’une enquête menée par La Lettre du Musicien et Mediacités.