René Martin : un management entre aura, humiliations et hypersexualisation

Avec son association le Créa, le directeur artistique règne sur 14 festivals ou saisons de concerts, soit quelque 1 500 événements par an. En coulisses de cette machine de guerre, sa dizaine de salariés subiraient les humeurs de René Martin, dans une ambiance hypersexualisée. Deuxième volet d’une enquête au long cours menée par La Lettre du Musicien et Mediacités.

Le Nantais René Martin, fondateur de La Folle journée et du festival de La Roque d'Anthéron. Montage : Jade Bourgery / La Lettre du musicien

À deux pas du chic boulevard Guist’hau de Nantes, sur la façade d’une résidence cossue, quatre lettres bleues se détachent : Créa, pour Centre de réalisations et d’études artistiques, l’association fondée à Nantes en 1978 par René Martin. C’est depuis deux étages d’ex-appartements au charme désuet que le célèbre directeur artistique règne sur 14 saisons de concerts et festivals de musique classique, dont certains parmi les plus importants de France.

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Pauline Demange-Dilasser et Thibault Dumas