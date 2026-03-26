Pour mesurer l’âpreté d’un combat électoral, regardez les visages éreintés de ses principaux protagonistes de l’ombre : les directeurs de campagne. Dimanche soir, celui de Johanna Rolland, l’aussi discret qu’indispensable Matthieu Liénard, a les traits tirés. « On va enfin pouvoir dormir un peu, glisse celui qui est aussi conseiller spécial au cabinet de la maire (PS). Enfin pas beaucoup en fait ». Autour de lui, la fête du « grand soulagement » pour la gauche bat son plein sous les lustres de l’hôtel de ville de Nantes.

Simultanément, devant le QG de Foulques Chombart de Lauwe, rue de la Contrescarpe, l’hyperactif Corentin Vinet retient des larmes d’épuisement pendant que le candidat LR s’exprime. « Moi ce qui me brise le cœur, c’est le nombre de Nantais qui m’ont dit qu’ils allaient quitter la ville si Johanna Roland repassait. C’est une grosse déception ce soir », souffle cet ingénieur qui a mené sa première campagne électorale et siégera désormais comme conseiller municipal et métropolitain d’opposition.

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Les plus serrées depuis 40 ans

Il y a quelques semaines encore, ces élections municipales nantaises paraissaient « pliées, car Johanna Rolland a déjà gagné », comme le confiait l’un de ses concurrents. Pourtant, elles débouchent sur une réélection étriquée, mais aussi historique. Après avoir humé le parfum de la défaite, la numéro 2 du PS reconnait sa « peur » au soir de la victoire. « Il y a une usure naturelle et c’est forcément une responsabilité de la tête de liste », dit sans ambages le pilier Pascal Bolo, ex‐premier adjoint (PS), dès l’époque Jean‐Marc Ayrault. L’ancien maire a lui‐même appelé sur TéléNantes sa dauphine à « faire un travail d’inventaire ». « Je crois qu’elle y est prête », a ajouté l’ancien Premier ministre.

Avec 1 784 voix (et 1,47 point) de retard au premier tour et 5 411 voix (4,36 points) au second, jamais la droite n’a atteint de tels sommets à Nantes, depuis plus de 40 ans. Faisant trembler sur ses bases une citadelle socialiste qui paraissait sans fissures. Ces derniers jours, elles sont apparues au grand jour. Sous les coups de boutoir d’une opposition revigorée et qui peut rêver (à nouveau) de majorité, après sept défaites de rang, d’abord. Mais également suite à