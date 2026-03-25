Moins de trois points de différence à l’issue du premier tour ; seize points de plus à l’issue du second ; le tout pour une participation comparable à la première manche (52 %) : la victoire d’Arnaud Deslandes est nette. Le maire sortant socialiste échoue à quelques dixièmes de la majorité absolue (49,3 %). C’est cinq point de plus que ce que lui promettait son alliance avec la liste écologiste de Stéphane Baly. Ce n’est pourtant pas suffisant pour proclamer une victoire totale.

Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner les votes à l’échelle des quartiers ou même des bureaux de vote. On s’aperçoit alors que toute la ville n’a pas voté Deslandes‐Baly et que la stratégie d’alliance a certainement provoqué entraîné la défection d’électeurs écologistes.

Comme à l’issue du premier tour, nous vous proposons donc nos cartes interactives des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Sur la première carte, celle où l’on fait apparaître la couleur du candidat arrivé en tête, celle‐ci est plus ou moins prononcée en fonction du pourcentage obtenu.

Carte des candidats arrivés en tête au second tour

Carte des candidats arrivés en tête au premier tour

Deux quartiers et une commune en plus pour Deslandes

La fusion avec les Verts a …