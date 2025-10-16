Ces bars et restaurants nantais en proie aux violences sexistes et sexuelles

Après avoir identifié les grands barons des bars nantais, Mediacités s’est invité dans l’arrière-cour lugubre de la nuit nantaise, marquée notamment par les violences sexistes et sexuelles à répétition. 34 témoignages de salarié(e)s et d'acteurs du secteur se concentrent sur trois établissements à problèmes.

La cuisine d'un restaurant à la fin d'un service. Dessin : Ana Pich

« Accidents, maladies professionnelles, harcèlement, agressions sexuelles, racisme, humiliations en tout genre, burn out, addictions… ». Voilà le sombre tableau de la restauration dépeint par le Front uni de la restauration (FUR) dans une tribune publiée le 7 septembre dernier. Le premier syndicat des travailleurs des restaurants en France a été créé à Nantes en 2023 pour obtenir de meilleures conditions de travail, dans un secteur où elles peuvent être particulièrement éprouvantes.

Ce constat est partagé par d’autres. Publié en mai 2025, le livre‐enquête « Violences en cuisine, une omerta à la française » (éditions Stock), a fait grand bruit. La journaliste Nora Bouazzouni y met en lumière « la normalisation de violences de tous ordres, notamment sexistes et sexuelles » dans le monde à part des bars‐hôtels‐restaurants, où le silence s’impose encore malgré « l’ampleur sidérante des abus ». L’Assemblée nationale a accueilli fin septembre un colloque sur le sujet.

Dossier lié

Dans l’arrière‐cuisine des gros restaurateurs nantais

Dans l'arrière‐cuisine des gros restaurateurs nantais

Publié le

Par Claire Besnard (PressPepper) et Ana Pich

