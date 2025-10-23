Bidonvilles à Nantes : l’épineuse équation du relogement des Roms

Une épaisse fumée noire monte du bidonville du Moulin des Marais II, dans l’est de Nantes, ce dimanche 5 octobre au matin. Le feu a pris dans une impressionnante colline de plusieurs mètres de haut, mêlant ferraille, électroménager et pneus. Sans faire aucun blessé finalement, alors que 100 Roms ont été évacués de ce campement situé dans le quartier du Vieux Doulon. L’insalubrité, la proximité de caravanes de bric et de broc et, surtout, la présence de bonbonnes de gaz dans les détritus, ont néanmoins fait redouter le pire.

Si les conséquences sont restées limitées, cet incendie a néanmoins relancé le débat sur l’avenir de ces nombreux campements roms qui entourent le centre de la métropole. Pour rappel, 64 bidonvilles y sont recensés pour un total de 3 400 habitants, dont un tiers d’enfants, selon la Dihal. La Loire‐Atlantique est le deuxième département qui en compte le plus, juste après la Seine‐Saint‐Denis. Beaucoup d’adultes qui y résident travaillent dans la ceinture maraîchère ou le vignoble nantais.

Zizanie à Doulon

Parmi ces bidonvilles, celui du Moulin des Marais II, abrite une soixantaine de personnes, pour moitié des mineurs. Quelques jours après l’incendie, le quotidien a repris son cours, dans une forte odeur de plastique brûlé. C’est dans ce même secteur que doit être construit, en mai 2029, le nouveau pôle d’arts du …