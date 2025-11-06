Christelle Morançais connaît désormais par cœur les 300 mètres qui séparent l’hôtel de région du siège de Solutions&Co, à l’est de l’île de Nantes. Depuis un an et demi, la présidente (Horizons) de la région Pays de la Loire les parcourt régulièrement pour présider ce satellite de la collectivité chargé du développement économique. Ces allers‐retours devraient cependant s’achever à terme, avec la disparition quasi annoncée de la structure.

Le 17 octobre dernier, à la suite d’un audit financier alarmiste, Christelle Morançais annonçait en effet aux administrateurs puis au CSE de Solutions&Co « un plan de réorganisation » et « le transfert d’une partie des missions actuellement assurées par l’agence vers la Région ». Deux de ses entités juridiques vont fermer, menaçant 70 postes sur un total de 100, alors que la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) vient de démarrer. En deux ans, quatre directeurs se sont déjà succédé à la tête de Solutions&Co.