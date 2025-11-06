Saint‐Herblain : après cinq ans d’opposition, les écolos rallient le PS pour les municipales

Dans la deuxième ville de la métropole nantaise, dirigée par le PS depuis 1977, les écologistes avaient choisi l’opposition en 2020. Jusqu’à ces dernières semaines et leur ralliement (sans LFI) à Bertrand Affilé, fidèle bras droit de Johanna Rolland à Nantes Métropole. Ce qui devrait lui permettre de l’emporter facilement face au centre-droit.

Bertrand Affilé (au centre), maire (PS) de Saint-Herblain et premier vice-président de Nantes Métropole depuis 2014. Photo : Compte X de Johanna Rolland

Il l’a annoncé d’emblée. Ces élections municipales seront son dernier tour de piste et il quittera le cirque politique herblinois… en 2032. « J’ai indiqué il y a maintenant plus d’un an que j’étais candidat pour un troisième mandat. Ce sera le dernier », assure de sa voix de stentor Bertrand Affilé le 15 octobre, devant une poignée de journalistes. « À un moment, il faut lâcher l’affaire, mais c’est important aussi de préparer la relève », poursuit le maire de Saint‐Herblain, qui vient de fêter ses 60 ans.

Drôle de préambule qui ressemble plutôt à une justification. Ce mercredi d’octobre dans le cadre champêtre de la Longère de la Bégraisière, l’édile socialiste à la carrure de rugbyman est venu officialiser la nouvelle alliance de la gauche herblinoise face à la presse. Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, elle sera composée de la majorité sortante – PS, PCF, L’Après, GDS, PRG – et du groupe d’opposition… de gauche, Saint‐Herblain en commun (SHEC), qui réunit écologistes et régionalistes bretons de l’UDB. Mais sans LFI. 

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

