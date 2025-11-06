Il l’a annoncé d’emblée. Ces élections municipales seront son dernier tour de piste et il quittera le cirque politique herblinois… en 2032. « J’ai indiqué il y a maintenant plus d’un an que j’étais candidat pour un troisième mandat. Ce sera le dernier », assure de sa voix de stentor Bertrand Affilé le 15 octobre, devant une poignée de journalistes. « À un moment, il faut lâcher l’affaire, mais c’est important aussi de préparer la relève », poursuit le maire de Saint‐Herblain, qui vient de fêter ses 60 ans.

Drôle de préambule qui ressemble plutôt à une justification. Ce mercredi d’octobre dans le cadre champêtre de la Longère de la Bégraisière, l’édile socialiste à la carrure de rugbyman est venu officialiser la nouvelle alliance de la gauche herblinoise face à la presse. Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, elle sera composée de la majorité sortante – PS, PCF, L’Après, GDS, PRG – et du groupe d’opposition… de gauche, Saint‐Herblain en commun (SHEC), qui réunit écologistes et régionalistes bretons de l’UDB. Mais sans LFI.