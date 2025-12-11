Chaque soir, devant le local de distribution de Tinhi Kmou, sur l’île de Nantes, une longue file se forme. Chacun vient remplir son cabas de fruits et légumes provenant de marchés, supermarchés ou grossistes de l’agglomération nantaise. Une distribution gratuite qui, malheureusement, ne désemplit pas. L’association nantaise a recensé le passage moyen de 90 foyers par jour en 2024 et 587 tonnes de produits sauvés des poubelles.

« Nous avons des gens qui viennent depuis Châteaubriant pour remplir leur frigo », témoigne Alain Taha, l’emblématique fondateur ivoirien du lieu, en 2019. À l’image de Tinhi Kmou, de nombreuses associations nantaises ont vu la demande décupler avec la crise sanitaire sans baisser depuis. À Nantes, on recense désormais 34 associations locales habilitées au don alimentaire par la préfecture et qui distribuent des denrées, selon un recoupement de Mediacités. La plupart reposent en grande partie sur le bénévolat, mâtiné d’un peu de salariat.