Entre baisse des dons et produits médiocres, l’aide alimentaire nantaise chancelle

D’année en année, les files d'attente de l’aide alimentaire s’allongent. Pourtant, la quarantaine d'association habilitées à la distribuer à Nantes ont de plus en plus de mal à s’approvisionner. Entre dates de péremption, frigos « antigaspi », défiscalisation ou concurrence, plongée dans des réseaux de solidarité en proie aux difficultés.

Deux bénévoles de l'association Tinhi Kmou préparent une distribution sur l'île de Nantes. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Chaque soir, devant le local de distribution de Tinhi Kmou, sur l’île de Nantes, une longue file se forme. Chacun vient remplir son cabas de fruits et légumes provenant de marchés, supermarchés ou grossistes de l’agglomération nantaise. Une distribution gratuite qui, malheureusement, ne désemplit pas. L’association nantaise a recensé le passage moyen de 90 foyers par jour en 2024 et 587 tonnes de produits sauvés des poubelles. 

« Nous avons des gens qui viennent depuis Châteaubriant pour remplir leur frigo », témoigne Alain Taha, l’emblématique fondateur ivoirien du lieu, en 2019. À l’image de Tinhi Kmou, de nombreuses associations nantaises ont vu la demande décupler avec la crise sanitaire sans baisser depuis. À Nantes, on recense désormais 34 associations locales habilitées au don alimentaire par la préfecture et qui distribuent des denrées, selon un recoupement de Mediacités. La plupart reposent en grande partie sur le bénévolat, mâtiné d’un peu de salariat.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

Favorite

Par Tanguy Dhelin

1 / ?