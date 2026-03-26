Cinq nouveaux maires qui vont compter à Nantes Métropole

La métropole nantaise change de visage après les élections municipales. Dix nouveaux maires sont élus sur les 24 communes de Nantes Métropole, modifiant les rapports de force politiques et fragilisant la majorité de Johanna Rolland (PS). De Saint-Jean-de-Boiseau à Sautron, portrait de cinq d’entre eux.

De gauche à droite : François Blanchard, Hélène Hazlewood, Axel Casenave, Sébastien Arrouët et Anthony Béraud, cinq des dix nouveaux maires de la métropole nantaise. Montage : Anouck Fily.

Les conseils municipaux d’installation s’enchaînaient ces derniers jours et redessinent l’équilibre politique de la métropole nantaise. Avec cinq bascules à droite en deux tours, 20 % des communes ont changé de couleur politique. En tout, dix nouveaux maires ont été élus dans les 24 communes que compte Nantes Métropole.

Johanna Rolland (PS) sera reconduite à la présidence de Nantes Métropole le vendredi 3 avril prochain, mais sa majorité se réduit nettement, passant de 70 à 52 conseillers environ sur 98 selon un premier décompte de Mediacités. Dans ce paysage en recomposition, plusieurs nouveaux maires font leur entrée au conseil métropolitain. Zoom sur cinq d’entre eux, aux parcours variés autant que leurs CV politiques.

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Anouck Fily

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