Moins « allumée » et plus « hospitalière », comment Johanna Rolland tente de remodeler l’image de Nantes

Surfant sur les années Jean-Marc Ayrault, Johanna Rolland a longtemps misé sur la culture et l'économie – start-ups en tête – comme récit pour développer le territoire. Candidate à un troisième mandat, la maire PS ne parle cependant plus « d’attractivité » mais de « bifurcation écologique » ou de proximité, sous l’influence de ses alliés et face aux nouvelles difficultés de la métropole. Au risque d’un cap flou et d’un discours contradictoire.

Johanna Rolland et son prédécesseur Jean-Marc Ayrault, avec en arrière plan le Grand éléphant de Nantes. Montage : Thibault Dumas / Mediacités

Non, l’attractivité culturelle à la nantaise n’est pas morte. En tous cas, la maire (PS) Johanna Rolland la défend toujours dans sa vidéo de vœux pour 2026. « Cette année encore, notre ville a connu de grands moments culturels. Je pense à la quatrième édition de Débord de Loire. Je pense à cette magnifique exposition Hokusai au château [des ducs de Bretagne] qui a attiré plus de 150 000 visiteurs. Je pense au retour du cheval des Jeux olympiques, Zeus, dans sa ville, à Nantes, 250 000 personnes. Et je pourrais continuer ainsi longtemps », égrène celle qui brigue un troisième mandat en mars. Pourtant, à l’heure des turbulences économiques et écologiques, la métropole nantaise cherche un nouveau récit territorial.

Grande ville sans histoire – et sans ambitions, disaient les mauvaises langues –  il y a un demi‐siècle, Nantes est devenue depuis la patrie du Grand éléphant, « du pas de côté » du Voyage à Nantes et de Royal de Luxe. Lancée dans les années 1990 par Jean‐Marc Ayrault, puis prolongée par Johanna Rolland en 2014, cette revitalisation par la culture de l’ancienne cité navale est alors soutenue par un marketing territorial très politique.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 10 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

1 / ?