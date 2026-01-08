Non, l’attractivité culturelle à la nantaise n’est pas morte. En tous cas, la maire (PS) Johanna Rolland la défend toujours dans sa vidéo de vœux pour 2026. « Cette année encore, notre ville a connu de grands moments culturels. Je pense à la quatrième édition de Débord de Loire. Je pense à cette magnifique exposition Hokusai au château [des ducs de Bretagne] qui a attiré plus de 150 000 visiteurs. Je pense au retour du cheval des Jeux olympiques, Zeus, dans sa ville, à Nantes, 250 000 personnes. Et je pourrais continuer ainsi longtemps », égrène celle qui brigue un troisième mandat en mars. Pourtant, à l’heure des turbulences économiques et écologiques, la métropole nantaise cherche un nouveau récit territorial.

Grande ville sans histoire – et sans ambitions, disaient les mauvaises langues – il y a un demi‐siècle, Nantes est devenue depuis la patrie du Grand éléphant, « du pas de côté » du Voyage à Nantes et de Royal de Luxe. Lancée dans les années 1990 par Jean‐Marc Ayrault, puis prolongée par Johanna Rolland en 2014, cette revitalisation par la culture de l’ancienne cité navale est alors soutenue par un marketing territorial très politique.