Rassemblement national : à Nantes, la campagne fantôme

« Le Rassemblement national va dépasser les 10 % à Nantes ». Cette prédiction, glanée dans l’entourage de la maire (PS) Johanna Rolland, tranche avec la campagne du parti d’extrême droite. Minimaliste, très peu visible, pour ne pas dire fantomatique, elle pourrait cependant déboucher sur l’élection de un ou plusieurs conseillers municipaux. Une première à Nantes depuis 25 ans.

C’est en tout cas l’objectif affiché par les responsables locaux du RN. « Jamais une élection locale n’aura eu une telle importance. À Nantes, ce sera le procès démocratique de Johanna Rolland. Ce sera continuer avec l’extrême gauche, ou choisir l’union nationale », indique Bryan Pecquer, secrétaire départemental adjoint en Loire‐Atlantique et directeur de la campagne nantaise. « On vise une présence au second tour. »