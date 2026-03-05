Rassemblement national : à Nantes, la campagne fantôme

Le parti d'extrême droite présente six listes en Loire-Atlantique, concentrant ses forces autour de Saint-Nazaire. À Nantes, la campagne s’avère minimaliste entre parachutage de l'inconnu Jean-Claude Hulot, liste floue et programme succinct. Le RN pourrait cependant glaner un ou plusieurs élus municipaux nantais pour la première fois depuis 25 ans.

 Jean‐Claude Hulot, tête de liste du RN à Nantes, et Julien Odoul, porte-parole du RN, en réunion publique le 28 février. Photo : Anouck Fily / Mediacités

« Le Rassemblement national va dépasser les 10 % à Nantes ». Cette prédiction, glanée dans l’entourage de la maire (PS) Johanna Rolland, tranche avec la campagne du parti d’extrême droite. Minimaliste, très peu visible, pour ne pas dire fantomatique, elle pourrait cependant déboucher sur l’élection de un ou plusieurs conseillers municipaux. Une première à Nantes depuis 25 ans.

C’est en tout cas l’objectif affiché par les responsables locaux du RN. « Jamais une élection locale n’aura eu une telle importance. À Nantes, ce sera le procès démocratique de Johanna Rolland. Ce sera continuer avec l’extrême gauche, ou choisir l’union nationale », indique Bryan Pecquer, secrétaire départemental adjoint en Loire‐Atlantique et directeur de la campagne nantaise. « On vise une présence au second tour. »

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Par Thibault Dumas et Anouck Fily

