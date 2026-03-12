Le « Bla bla bar » n’a jamais aussi bien porté son nom. Ce 20 janvier, Agnès Bourgeais, 52 ans, maire de Rezé depuis tout juste quatre ans, présente les forces vives de la liste « Rezé citoyenne » (divers gauche) dans ce bar du quartier de Pont‐Rousseau. C’est la première campagne en son nom pour l’ex-première adjointe du maire d’Hervé Neau : elle a pris sa suite dans le contexte terrible de son suicide à l’hôtel de ville, au petit matin du 11 février 2022.

« Rezé est une terre de gauche, de lutte et de résistance », dépeint Agnès Bourgeais, une proche du présidentiable François Ruffin et de son parti Debout!. Cette conseillère principale d’éducation de métier a emménagé il y a 15 ans dans la troisième commune de la métropole nantaise (43 000 habitants), cimentée à gauche depuis les années 1950.

Au scrutin municipal de 2020, la gauche culmine à 83,35 % des voix au second tour – dont 60,61% pour « Rezé citoyenne » – laissant des miettes aux macronistes avec 16,65 %. Six ans plus tard, les concurrents de la majorité sortante (34 élus sur 45) sont deux listes d’opposition de gauche (« Rezé insoumise » et « Agir pour Rezé ») ainsi qu’une rassemblant la droite et le centre (« Nouveau cap pour Rezé »). Chez LFI, on justifie cette inédite candidature en solo par « un bilan en demi‐teinte de Rezé citoyenne ». « Nous ne sommes pas une coalition faite de bric et de broc et de gens qui ne sont pas d’accord entre eux », cingle son numéro trois, Maxime Viancin, par ailleurs directeur de campagne de William Aucant à Nantes.

« Les habitants lui sont reconnaissants d’avoir fait le job »

Cependant, Agnès Bourgeais demeure très largement favorite. « Les habitants lui sont reconnaissants d’avoir fait face, d’avoir fait le job en prenant la suite d’Hervé Neau alors qu’elle n’était pas préparée pour ça », souligne Arnaud Leclerc, professeur de science politique à Nantes Université. « De plus, il y a cette originalité d’être issue d’une liste citoyenne de gauche ». Un format politique inédit pour une ville de cette taille, comme seule l’expérimente aussi Poitiers.

« Il était important de garder cette majorité citoyenne. Cela n’a pas fait polémique entre nous. Nos quelques points de divergence ont ensuite été vite résolus », assume Agnès Bourgeais, ce 20 janvier au « Bla bla bar ». Deux tiers de ses 45 colistiers n’ont jamais fait de politique – ils étaient même 80 % de novices en 2020. Seuls 13 sont encartés dans un parti.

Derrière ces beaux chiffres, on trouve cependant un accord politique inédit : celui qui unit « Rezé citoyenne » à toute la gauche (hors LFI donc) : PS, écologistes et PCF, alors qu’il y a six ans ces formations soutenaient l’explosif maire socialiste Gérard Allard face à « Rezé citoyenne », liste montée suite aux démissions en série ayant marqué le mandat.

« On est motivés pour développer et améliorer cette union de la gauche qui est une aspiration des Rezéens », renchérit Léa Golfier, cheffe de file des écologistes (cinq colistiers). Assise à ses côtés dans le bar en ce jour de janvier, on trouve aussi Malika Tarabit, leader du PS rezéen (quatre colistiers), nettement dithyrambique sur l’expérience unitaire. « C’est la première fois que je vois un fonctionnement aussi participatif. On en arrive même à oublier qui est de quel parti ! »

« Lynchage politique ultra‐violent »

Un mois et demi plus tard, la voilà pourtant qui dénonce « un lynchage politique ultra‐violent » de la part d’Agnès Bourgeais. Car cette cadre dans le médico‐social de 61 ans a été entre‐temps balayée de la liste finalement déposée en préfecture de Loire‐Atlantique. Tout comme son camarade Stéphane Vincent, la voilà exclue de la dynamique unitaire suite aux pressions de la maire qui a demandé au PS rezéen « de prendre ses responsabilités ».

Mais pourquoi, donc ? La faute à une vieille et vilaine histoire qui a chamboulé Rezé à la fin des années 2010 et remonte aujourd’hui à la surface. Le 22 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné à six ans de prison un animateur périscolaire rezéen. Frédéric Schwarz est reconnu coupable de faits d’agressions sexuelles commis sur 12 enfants entre 2017 à 2019 et se voit interdit d’exercer toute activité auprès de mineurs.

La très mauvaise gestion de l’affaire par la mairie avait déjà pourri la fin de mandat de Gérard Allard, accélérant les démissions dans sa majorité – dix en trois ans – sur fond d’accusations d’autoritarisme. Une image, notamment, reste encore gravée dans l’esprit de beaucoup de Rezéens. Lors du conseil municipal du 6 avril 2019, des dizaines de parents du collectif « Les Voix de nos enfants » (près de 300 membres à son pic) brandissent en silence des pancartes : « Silence = colère », « Nous voulons la vérité ». Dans la salle, les élus s’écharpent sur un plan de protection des mineurs.

« Sa faute, c’est son absence d’humanité. Il a toujours minimisé ces actes et ne s’est jamais excusé », expliquait à l’époque à Mediacités Hervé Neau, l’un des mutins qui se présentera contre Gérard Allard. Ce dernier restera alors droit dans ses bottes. « On déverse sa colère sur le maire, c’est normal. Mais je pense qu’il y a peut‐être des relations entre certains opposants et les familles. »

Sept ans plus tard, cette affaire ressurgit donc. Début février 2026, huit parents de victimes ont en effet écrit une lettre ouverte pour dénoncer la présence de Malika Tararbit sur la liste « Rezé citoyenne ». La socialiste est accusée d’avoir « hué » les familles lors de ce fameux conseil municipal. « J’étais bien présente dans le public, mais je n’ai hué personne », répond à Ouest‐France celle qui soutenait alors Gérard Allard. « Je n’en veux pas du tout aux familles et je leur réaffirme tout mon soutien. »

Yves Mosser, candidat de l’opposition, aussi visé

Car l’ex‐conseillère départementale évoque « un prétexte » pour l’évincer, mentionnant un autre épisode, encore plus ancien, qui cette fois pourrit la vie politique rezéenne depuis plus d’une décennie. En l’occurrence : la désignation interne du Parti socialiste le 10 octobre 2013, qui a vu triompher Gérard Allard à la surprise générale, le propulsant dans le fauteuil de maire dans une ville alors rose (ex‐SFIO) depuis 1959. Une cicatrice jamais vraiment refermée…

Un Gérard Allard aujourd’hui encore mentionné par les familles de victimes dans leur missive. « Les débats lors du procès l’ont prouvé : l’agresseur a bénéficié d’une impunité systémique par son employeur, la ville de Rezé ». Dans leur viseur aussi : Yves Mosser, leader de la liste rivale « Agir pour Rezé ». Le nom de cet ex‐bras droit de Gérard Allard a été cité par l’animateur périscolaire Frédéric Schwarz au procès lorsqu’il a avancé « avoir fait jouer ses réseaux pour être embauché [à la ville de Rezé] ». « Je n’ai rien à voir là‐dedans, c’est de la diffamation », clame Yves Mosser dans Presse Océan – il n’a pas répondu aux sollicitations de Mediacités.

Il y a trois mois, l’élu d’opposition s’est lancé dans la campagne avec le logo de Place publique. Quelques jours plus tard, son référent régional annonce qu’il ne bénéficie en fait… pas de l’onction du parti de Raphaël Glucksmann. Yves Mosser se présente sans et refuse le sobriquet « d’une liste de revanchards » téléguidée par Gérard Allard (officiellement retiré de la politique depuis 2021). Cet ex‐socialiste pointe surtout « un désaccord avec la forme de gouvernance de la mairie actuelle et le constat d’une dégradation du dialogue avec les citoyens et avec les agents de la Ville ».

« Glissement autocratique »

En décembre dernier, les syndicats CFDT, CGT et Sud ont unanimement exprimé « un ras‐le‐bol accumulé » depuis bientôt six ans pour les quelques 900 employés de la mairie de Rezé. « Derrière un affichage de gauche, la municipalité traite son personnel comme des macronistes, avec un ton très condescendant », cingle le cégétiste Anthony Lemaire, avant d’en remettre une couche le 5 mars, en manifestant devant l’hôtel de ville à dix jours du premier tour.

Dès 2021, des critiques avaient émergé dans Mediacités sur la réorganisation au forceps menée par la nouvelle majorité « Rezé citoyenne » de Hervé Neau : nouveau directeur général des services, trois nouveaux directeurs adjoints. « Un glissement autocratique », dénonçait alors Gilles Olivier, directeur de cabinet éconduit après un an en poste et membre fondateur de Rezé citoyenne.

Des critiques viennent encore aujourd’hui du cœur du mouvement de gauche. « La désignation de la tête de liste [Agnès Bourgeais] et la négociation de postes avec les partis politiques se sont réalisées avant même la mise au point d’un programme, glisse dans Ouest‐France Jean‐Christophe Faës, adjoint sortant à la tranquillité publique. Tout ce qui avait fondé cette liste vraiment citoyenne se trouve balayé par une stratégie de conservation du pouvoir à tout prix voulue par certains. »

L’élu, qui n’a pas souhaité se représenter, pointe aussi une divergence sur la sécurité. Lui aurait souhaité un doublement des effectifs d’une police municipale créée après un référendum citoyen en 2022 : de 6 à 12 agents. Les années précédentes, l’ancienne cité ouvrière avait connu des cambriolages en série, la plaçant (un temps) en haut des classements en France. Le programme de Rezé citoyenne promet de « conforter une police municipale proche et accessible » et fait l’impasse sur le développement de la vidéosurveillance. « La sécurité est un droit comme d’autres. La première des sécurités, c’est de vivre avec un toit sur la tête », balaye Agnès Bourgeais.

Johanna Rolland « la princesse »

« C’est Rezé… », ironise‐t‐on dans l’entourage de Johanna Rolland à propos du micro‐climat politique local. Une ville un peu à part qui a vu se succéder les fortes têtes à la mairie, la plupart entretenant des rapports parfois inflammables avec la grande voisine Nantes. De Jacques Floch (1978–1999) et Gilles Retière (1999–2014), du temps de Jean‐Marc Ayrault (pourtant un ami) ; à Gérard Allard qui surnommait sa camarade Johanna Rolland « la princesse ». Ambiance.

Si Agnès Bourgeais s’affiche désormais très proche de la maire de Nantes, Rezé continue de cultiver sa différence. À la Métropole, ses élus ont choisi dès l’origine de fonder leur propre groupe « Gauche citoyenne, sociale et écologiste » (9 élus), en dehors des puissants groupes du PS ou d’EELV. Autre spécificité : après son élection, le maire, Hervé Neau, a refusé de siéger et de prendre une vice‐présidence à Nantes Métropole, conformément à la charte des élus rezéens.

Certes, le Rezéen Pierre Quénéa est aujourd’hui le troisième vice‐président en charge de la politique de la ville. Mais son influence se situe à des années‐lumière de celle d’un Bertrand Affilé, maire (PS) de la cousine Saint‐Herblain, premier vice‐président en charge des transports et grognard de Johanna Rolland. « On subit les décisions de la Métropole », fulmine d’ailleurs un élu de poids de « Rezé citoyenne ». Car deux grands projets urbains copilotés avec Nantes Métropole doivent transformer la ville dans les prochaines années : Pirmil‐les‐Isles et Le Château, sur lesquels la municipalité parle toujours de « moratoires ».

S’étendant jusqu’au quartier de Pirmil à Nantes, la première ZAC reliera par le tramway le nouveau CHU sur l’île de Nantes à la mairie de Rezé en 2027. Une piscine olympique doit aussi y sortir de terre en 2029. Des promesses phares de la socialiste Johanna Rolland, lancée dans la course à un troisième mandat. Les négociations sur le nombre de logements (3 300 à date) et la place des espaces naturels font l’objet d’âpres discussions, les Rezéens trouvant du côté des écologistes nantais des alliés. « Marie Vitoux s’est fâchée [leur cheffe de file, NDLR] et a menacé plusieurs fois de claquer la porte », raconte une partie prenante.

C’est aussi sur ce site de 58 hectares, en bord de Loire, qu’on trouve deux structures rezéennes qui ont défrayé la chronique. Tout d’abord, la Ressourcerie de l’île, dont la fermeture en 2023 a créé la polémique. Un nouvel établissement (temporaire) géré par Envie 44 doit ouvrir en septembre moyennant 2,9 millions d’euros, comme l’a voté le conseil métropolitain le 5 février.

Non loin de là, on trouve aussi Scopéli, l’emblématique supermarché coopératif rezéen, empêtré dans des accusations de violences sexistes depuis un an, comme l’a détaillé Mediacités. Selon nos informations, la maire de Rezé Agnès Bourgeais vient d’intervenir pour calmer le jeu, alors que le conflit devenait politique à la veille des municipales [lire encadré ci‐dessous].

111 hectares artificialisés en 15 ans

Le Château, quant à lui, est le plus ancien et le plus vaste quartier de logements sociaux en plein centre de la commune. Une ZAC qui traîne depuis dix ans et a suscité de nouvelles tensions avec des élus et habitants autour de la construction de logements autour de la place Odette‐Robert. Le futur quartier est désormais présenté comme « un espace vert et apaisé » par la Métropole, au gré d’une piétonisation et de divers agrandissements des squares.

« La ZAC du Château a été élargie pour ne pas trop concentrer l’habitat. Il faut continuer à avancer », dit Agnès Bourgeais. « Il y a aussi tout un travail à Rezé sur la culture en pleine terre, la qualité des logements. Cela fait l’objet de négociations avec les promoteurs, qui ne se voient pas forcément du premier coup d’œil », défend l’édile. En 2020, « Rezé citoyenne » l’avait emporté en promettant de « réguler l’aménagement de la ville » sur le principe « 1 m² construit = 1 m² végétalisé ».

Entre 2011 et 2024, près de 111 hectares ont été artificialisés sur la commune, soit 7,1 % de sa surface totale. « À Rezé, 80% des sols sont artificialisés. C’est un record métropolitain. Et ce n’est plus tenable », reproche la liste de droite et du centre « Un Nouveau cap pour Rezé » menée par Brigitte Dousset, une professeure, qui plaide pour « Moins de béton. Plus de nature. Plus de convivialité ». Ce qui ne ferait déjà pas de mal à la politique rezéenne.

Scopéli retire sa plainte Le 26 février dernier, le supermarché coopératif rezéen a annoncé le retrait de sa plainte pour « diffamation non publique » qu’il avait déposée en janvier 2025 contre son ancienne co‐présidente Sarah Joséphau. Une « procédure‐bâillon », avait‐elle dénoncé publiquement en mai 2025, la visant selon elle pour avoir révélé des violences sexistes (« injure, diffamation et harcèlement moral ») au sein de la structure, comme l’avait détaillé une première enquête de Mediacités. Est‐ce l’intervention de la mairie de Rezé qui a conduit au retrait de la plainte, alors que le conflit devenait politique à la veille des municipales ? Agnès Bourgeais indique bien à Mediacités qu’elle a reçu fin janvier les responsables de Scopéli, dont le co‐président Gilles Sauvage (désormais seul aux commandes), pour savoir « où ils en étaient dans la résolution de ce dossier ». « Je ne sais pas si nous avons exercé un poids, minimise‐t‐elle, mais je leur ai rappelé qu’à la mairie, nous souhaitions que la parole des victimes soit entendue et la mise en place de garde‐fous sur le sujet des violences sexistes et sexuelles », dit la maire. De son côté, Scopéli précise que le retrait de cette plainte est « le fruit d’un processus de réflexion collective qui s’est construit dans le temps, impliquant les coopérateurs et coopératrices ainsi que les partenaires externes de la coopérative ». Et que la décision a été prise « dans une optique d’apaisement ». Sarah Joséphau évoque pour sa part un « soulagement » après ce retrait. L’ancienne co‐présidente du supermarché coopératif indique cependant qu’elle « continue de subir des faits de harcèlement » pour lesquels elle « examine actuellement les voies juridiques possibles ». Scopéli : le conflit devient politique alors qu’une plainte vise toujours une ex‐coprésidente

Mise en examen Le 2 avril 2025, un homme de 49 ans a été mis en examen pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique » et « harcèlement moral ». Animé d’un « fort sentiment de jalousie », selon le procureur de la République, il est soupçonné d’être l’auteur d’une série de courriers malveillants adressés à Hervé Neau (mais aussi à des proches ou à des médias) les semaines qui ont précédé son suicide.

Depuis 2018 Positionnée à gauche, cette association‐liste créée à l’automne 2018 souhaite depuis l’origine « promouvoir des pratiques collégiales et des processus innovants de décision », hors des partis politiques. Elle compte 110 adhérents et 300 sympathisants, dont des figures ex‐socialistes ou écologistes, qui avaient rompu avec le maire PS Gérard Allard (2014–2020). Depuis six ans Rezé citoyenne affronte l’épreuve du pouvoir municipal.

Recrutement massif Gérard Allard écrase la primaire grâce à un recrutement massif d’adhérents : 51,82 % des suffrages avec 88 % de participation. Ses concurrents étaient Pierre Quénéa (27,1 %), aujourd’hui bras droit de la maire de Rezé et vice‐président de Johanna Rolland et le favori de l’establishment socialiste Thierry Violland (21,07 %), désormais conseiller régional et membre… du cabinet de la maire‐présidente de Nantes Métropole.

Changement Sa successeure Agnès Bourgeais change de stratégie. « Je serai conseillère métropolitaine. Vice‐présidente c’est une autre question », annonce‐t‐elle à Mediacités.