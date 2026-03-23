Johanna Rolland : une réélection à Nantes et un sérieux avertissement

La maire PS sortante l’emporte (52,18 %) sur son adversaire Foulques Chombart de Lauwe et débute un troisième mandat. Mais sa faible marge et sa « fusion technique » avec LFI laisseront des traces durables. Malgré la défaite, l’opposition droite et un centre apparait regonflée à bloc… tout comme les insoumis.

Johanna Rolland annonce sa troisième victoire aux élections municipales à l’hôtel de ville de Nantes, le 22 mars au soir. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

« La semaine a été rude, je ne vais pas le cacher. Oui, nous avons eu peur. « Oui nous avons tremblé mais nous avons résisté ». C’est avec des trémolos dans la voix, le visage encore bagarreur, que Johanna Rolland s’exprime vers 22h20 ce dimanche sur une petite estrade dans un immense chapiteau qui occupe les jardins de l’hôtel de ville de Nantes. Première cohue pour la maire sortante (PS) reconduite pour un troisième mandat avec 52,18 % des voix face à Foulques Chombart de Lauwe (LR) et ses 47,81 %.

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Thibault Dumas, Marine Dumeurger et Anouck Fily

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