Johanna Rolland : une réélection à Nantes et un sérieux avertissement

« La semaine a été rude, je ne vais pas le cacher. Oui, nous avons eu peur. « Oui nous avons tremblé mais nous avons résisté ». C’est avec des trémolos dans la voix, le visage encore bagarreur, que Johanna Rolland s’exprime vers 22h20 ce dimanche sur une petite estrade dans un immense chapiteau qui occupe les jardins de l’hôtel de ville de Nantes. Première cohue pour la maire sortante (PS) reconduite pour un troisième mandat avec 52,18 % des voix face à Foulques Chombart de Lauwe (LR) et ses 47,81 %.