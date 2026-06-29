À Vouvant, petit bourg médiéval du sud de la Vendée, tout proche du Marais poitevin, l’office du tourisme entretient la légende de Mélusine, une fée serpent dont la malédiction hanterait encore les environs. Mais, en cette fin de l’année 2023, c’est un danger plus concret qui inquiète les inspecteurs de la direction départementale des territoires et de l’Office français de la biodiversité (OFB), les services de l’État chargés de la police de l’eau. Alertés par la fédération de pêche locale, ils se rendent à la ferme de la Fraignaie. On leur a indiqué une possible pollution provenant de cette exploitation de près de 70 vaches située à proximité de la Mère, la rivière locale. L’affaire est sérieuse : la ferme est installée à quelques centaines de mètres du lac de Pierre‐Brune, où se trouve un point de captage d’eau potable.