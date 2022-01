Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne des formations politiques (CNCCFP) sont tombées les unes après les autres début décembre 2021. Depuis, les candidats ne décolèrent pas, car ils se sont vu retoquer le remboursement par l’État d’une de leurs plus grosses dépenses de campagne (30 000 euros en moyenne, selon nos calculs) malgré les assurances données par leur prestataire, la société France Affichage Plus , mais aussi par le ministère de l’Intérieur.

L’affaire a été évoquée une première fois au début de l’année par nos confrères du Télégramme sans que cela ne semble émouvoir quiconque à l’époque. Mediacités a pu aller plus loin en obtenant la quasi-intégralité des décisions de la CNCCFP. À la lecture, on s’aperçoit que les magistrats ont retoqué à chaque fois la facture d’un même prestataire : France Affichage Plus. Créée en 2014, cette société s’est focalisée peu à peu sur une seule prestation : imprimer et placarder sur les panneaux électoraux les affiches officielles des candidats. Elle a progressivement écarté les autres imprimeurs au point de disposer d’un monopole de fait.

Une position dominante qui pose question

Pour comprendre le fond de l’affaire, il faut s’arrêter sur une bizarrerie de notre droit électoral. L’impression des bulletins de vote, des professions de foi, des affiches et leur collage sur les panneaux électoraux sont considérés comme des dépenses officielles et sont régis par l’article R39 du code électoral. L’État prend directement en charge les frais à raison de 2,20 euros maximum par affiche de tout candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés (3 % pour les élections européennes). Tous les autres frais doivent être intégrés aux comptes de campagne des candidats. Ils seront remboursés sur justificatif et dans une certaine limite.

Le problème est que France Affichage Plus estime que le tarif en vigueur est devenu trop faible. « Il n’a pas bougé depuis vingt ans », déplore un représentant de la société. Pourtant, l’entreprise y trouve encore son compte grâce à sa position quasi monopolistique. En s’occupant de plusieurs candidats, il devient rentable pour elle de faire le tour des 69 000 bureaux de vote de France - à la condition que ceux-ci réunissent plus de 5 % de voix. Son business est d’ailleurs fort lucratif. Selon nos informations, l’entreprise a dégagé 1,15 million d’euros de bénéfice grâce au seul affichage officiel des candidats aux Européennes de 2019 !

Pour les élections régionales, la rentabilité est plus risquée. Vu les taux d’abstention élevés, seuls quatre ou cinq candidats par région sont susceptibles de dépasser les 5 % des voix. France Affichage Plus a donc proposé un marché aux candidats afin de limiter les risques. Un marché difficile à refuser vu la position incontournable prise par l'entreprise lors des scrutins. À côté de la prise en charge directe par l’État des dépenses officielles, France Affichage Plus a facturé aux candidats des frais de « transport et conditionnement » des affiches en leur assurant qu’ils pouvaient les affecter à leur compte de campagne.

Est-ce légal ? Plusieurs têtes de liste nous ont assuré que le ministère le leur avait confirmé. « J’avais eu confirmation du ministère », affirme une tête de liste régionale de la majorité présidentielle. Interrogé par nos soins pour les besoins de cette enquête, le ministère dément et botte en touche. Le tarif proposé par France Affichage Plus variait selon les régions et les candidats. Pour un candidat de premier tour d’Île-de-France, par exemple, France Affichage Plus recevait 37 000 euros de la préfecture pour la partie propagande officielle et facturait 32 800 euros au candidat pour le transport et le conditionnement des affiches.

Une ardoise cumulée de 1,5 million d'euros

La CNCCFP a estimé que si l’État prévoyait un tarif maximal pour la campagne officielle (2,20 euros par affiche), il était anormal d’avoir à payer une seconde facture et de se la faire rembourser par l’État. Les magistrats ont donc retoqué les factures de France Affichage Plus qui restent à la charge des candidats. Selon nos informations, une soixantaine de têtes de liste sont concernées par cette décision. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand en a pour 32 802 euros ; en Occitanie, Carole Delga, Antoine Maurice et Aurélien Pradié vont devoir payer 32 001 euros de leur poche ; en Île-de-France, Valérie Pécresse et Laurent Saint-Martin ne seront pas remboursés de 49 203 euros et Audrey Pulvar et Clémentine Autain de 32 802 euros ; en Pays de la Loire Matthieu Orphelin, Hervé Juvin et Christelle Morançais en ont pour 24 003 euros… En cumul, il y en a pour environ 1,5 million d’euros.

L’affaire devient cocasse quand on s’aperçoit que le tarif pouvait varier dans une même région. Dans le Grand Est, le président (réélu) Jean Rottner a payé 45 000 euros pour les deux tours à l’entreprise quand Florian Philippot, éliminé après le premier tour, n’a dû débourser que 15 000 euros. De rares candidats, comme le socialiste Loïg Chesnais-Girard en Bretagne, n'ont pas été redressés, car ils n'ont pas fait appel à France Affichage Plus. Furieuses, plusieurs têtes de liste envisagent de saisir la justice administrative pour obtenir gain de cause ; d’autres souhaitent plutôt faire pression sur leur prestataire lors de la présidentielle afin de bénéficier d’une compensation.

Une curieuse PME au business juteux

France Affichage Plus mérite qu’on s’y attarde un peu. On trouve quatre actionnaires au capital de cette curieuse PME. Il y a tout d’abord son président, François Caron ; puis Print France offset (PFO), une entreprise d'imprimerie située à la même adresse et contrôlée par… Gilbert Caron - le père de François. Cette société est bien connue de l’extrême droite. Elle a longtemps imprimé l’hebdomadaire Minute et s’est spécialisée dans le juteux business de la propagande électorale. Lors de la présidentielle de 2017, PFO a imprimé les professions de foi et les affiches de Jean Lassalle, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade, comme nous l’avions révélé. Soit un marché supérieur à 10 millions d’euros et une marge qui dépasse les 50 %.

Le troisième actionnaire de France Affichage Plus était Gilles Soulas, lui aussi vieux routier de la droite nationaliste, décédé l’an dernier. Enfin, la société Inception clôt le tour de table. Elle est possédée par Aurélien Sallé, ancien conseiller du ministre libéral Hervé Novelli entre 2007 et 2010. Depuis, ce dernier a notamment travaillé pour Bleu Blanc Zèbre, le mouvement de l’écrivain Alexandre Jardin.

Un constat s’impose : le système de remboursement des dépenses de campagne, et la nébuleuse des bénéficiaires du juteux business de l’impression et de l’affichage des documents officiels montre qu’il serait temps que l’État reconsidère ses règles et reprenne la main sur ce pan méconnu de la vie démocratique.