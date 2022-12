Cristaline, St-Yorre, Rozana : pollution et irrégularités en série dans les usines du groupe Alma

Du gaz dans l’eau et inversement. Le 1er novembre dernier, Mediacités révélait que la répression des fraudes enquêtait depuis 2020 sur les eaux minérales St-Yorre, Châteldon et Vichy Célestins. Ces trois marques, produites dans le Massif central, appartiennent au groupe Sources Alma, un des leaders du marché de l’eau minérale en bouteille. Dans le collimateur des enquêteurs : l’ajout non déclaré de gaz carbonique industriel dans la prestigieuse Châteldon, autrefois « naturellement gazeuse », et d’une substance chimique interdite dans le traitement de la St-Yorre et de la Vichy Célestins.

Ces manquements - l’enquête administrative est toujours en cours - ne sont pas isolés. Mediacités a passé au peigne fin les 34 usines que compte Sources Alma en France. D’après nos recherches, au moins treize d’entre elles ont été épinglées par les autorités au cours des douze dernières années. Les raisons sont diverses : pollution d’un ruisseau ici, seuil de bactéries E.coli dépassé là, ou encore stockage problématique de produits dangereux sur un troisième site [consulter ci-dessous notre carte interactive].