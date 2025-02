La précarité énergétique, un mal qui augmente en France

De plus en plus d'Européens peinent à chauffer correctement leur logement en hiver. La France est parmi les pays les plus touchées, notamment le Nord et le Pas-de-Calais. Un problème de santé publique négligé alors qu'il a causé plus de 350 000 morts à l'échelle européenne sur trente ans.