Face à la pollution, les coups d’épée dans l’eau de la justice environnementale

Quelques dizaines d'amendes administratives par an, de rares procès et des sanctions légères. Faute de moyens et de volonté politique, les autorités peinent à lutter contre la pollution des cours d'eau, malgré de nombreux leviers disponibles.

Vue du Rhône, au sud de Lyon. Photo : N.Barriquand - Montage : Sarah Mahjoub/Mediacités.

« Groupe Péna, une autre idée du recyclage », vante le site internet. Traitement des métaux, déchets du BTP ou électroménager, cette entreprise familiale basée à Mérignac, à côté de Bordeaux, a su se positionner sur un marché très concurrentiel. Jusqu’à dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 200 salariés répartis sur une douzaine de sites en Aquitaine, mais aussi en Guyane et en Tunisie.

Un joli succès qui ne va pas sans quelques accrocs. En février 2025, sa société principale, Péna Métaux, a été condamnée à 200 000 euros d’amende à la suite de rejets de métaux lourds dans l’eau, notamment de plomb et de cuivre. Après avoir été mise en demeure par l’État, l’entreprise ne s’était pas mise en conformité.

Le groupe est un récidiviste : il a déjà été condamné en 2021 pour des faits similaires et est suivi par les services de l’État. Mais il reste en infraction, « plus de 

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Rivières sous pression : enquête sur la pollution de nos cours d’eau

5 articles
Rivières sous pression : enquête sur la pollution de nos cours d’eau

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

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Par Par Mathieu Périsse, Mathieu Martinière et Émilie Rosso (We Report)

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