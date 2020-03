Avec ses 671 cas de contaminations confirmés, 300 patients hospitalisés et 30 décès, en date du 22 mars, selon le dernier bilan de l’Agence Régionale de Santé, l’Occitanie reste encore relativement épargnée par le Covid‐19.

Le 20 mars, 30 personnes infectés par le virus étaient hospitalisées au CHU de Toulouse, dont 5 en soins intensifs de médecine infectieuse et tropicale et 8 en réanimation, dont 7 étaient intubés (sous respirateurs), le plus jeune étant âgé de 41 ans. « Ils ont tous des fragilités de type asthme ou pathologies respiratoires, sauf une personne âgée sans antécédent », précise Béatrice Riu, docteure responsable de la réanimation et du déchocage à Purpan. « Le premier signe qui caractérise les cas graves est une forme d’oxygéno-dépendance. Il faut alors les garder à l’hôpital car il y a un potentiel d’aggravation en moins de 24 heures », affirme‐t‐elle. Une seule personne était jusqu’à vendredi décédée du Coronavirus au sein du Chu de Toulouse : une femme de 84 ans, accueillie dans le service des maladies infectieuses et porteuse de facteurs de comorbidité.

« Il est difficile de dire avec certitude quand aura lieu le pic à Toulouse, mais on sent une accélération assez nette ces derniers jours, en particulier depuis jeudi. Le pic sera courant avril, et on espère pouvoir l’écrêter un peu », affirmait vendredi le Professeur Pierre Delobel, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU. Un sentiment partagé par Vincent Bounes, responsable du Samu 31 : « Depuis quelques jours, l’activité se tend avec des patients ayant des syndromes respiratoires plus lourds. Habituellement, au Samu, nous adressons en moyenne 30 patients par jour au CHU, désormais ce chiffre est multiplié par deux ou trois ».

400 lits et jusqu’à 350 respirateurs

Pour faire face à l’afflux de patients, le CHU de Toulouse a réservé 400 lits dédiés au Covid‐19, répartis à égalité entre les sites de Purpan et de Rangueuil. « On pourra étendre leur nombre jusqu’à 740. En temps normal, nous avons 83 lits en réanimation. Nous pourrons monter à 195, dans les jours qui viennent, et aller jusqu’à 300 à 350 patients en ventilation », promet Marc Penaud, le directeur général du CHU. Une centaine de lits de réanimation supplémentaires sont mobilisables dans le secteur privé, sur le bassin toulousain. Et autant de respirateurs, si l’on en croit le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Le professeur Delobel se montre prudent quant aux prévisions. « Actuellement nous sommes en capacité d’absorber 600 patients parmi lesquels 200 en réanimation, mais si on allait au‐delà des 300 à 400 patients en réanimation, on pourrait se retrouver saturé », prévient l’infectiologue toulousain. S’il voit comme un signal …