Voilà une semaine, nous révélions le chantier de désamiantage quasi sauvage opéré par l’entreprise Cassin en plein cœur de l’hôpital Purpan à Toulouse. Ce n’est pas la première fois que le CHU fait appel à cette entreprise, dont les tarifs extrêmement bas défient toute concurrence. Pour s’attacher ses services, la direction de l’hôpital n’a pas hésité à manipuler un classement d’appel d’offres, permettant au groupe Cassin de remporter un autre chantier. Une pratique susceptible de relever du délit de favoritisme…

En février 2021, le CHU de Toulouse lance un appel d’offres pour démolir le pavillon Putois, et l’annexe Laporte, deux bâtiments situés dans le secteur nord de l’hôpital Purpan. Quatre entreprises candidatent : le groupe GBMP, le groupe Cassin, 4D Démolitions et GCC. Cette dernière dépose l’offre la plus chère (5 millions d’euros). Viennent ensuite GBMP (4,7 millions d’euros), 4D Démolitions (4,3 millions d’euros) et Cassin avec une offre à 3,3 millions d’euros.

Une offre « sous‐évaluée » et « irrégulière »

Cette proposition paraît trop belle pour être vraie à l’équipe chargée de la maîtrise d’œuvre (composée de la société TPF Ingenierie, de l’atelier d’architecte A4 et de deux bureaux de contrôles). « Offre présentant des prix de démolition très très bas », alertent‐ils dans une note d’analyse financière datée du 30 avril 2021. Une …