Quatre ans. C’est le temps qu’un petit garçon a passé dans l’un des services du Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) de Haute‐Garonne, faute de trouver une place dans une famille d’accueil ou une structure adaptée (un foyer ou une maison d’enfants à caractère social). En théorie, cette durée ne devrait pas excéder six mois, mais à Toulouse, comme dans d’autres départements, les services de la protection de l’enfance sont à la peine. Exceptionnel par sa durée, le cas du garçonnet n’est pas isolé. Fin avril, 28 % des mineurs pris en charge par le CDEF 31 – qui dispose d’une capacité d’accueil de 248 places – y étaient hébergés depuis plus d’un an, d’après les chiffres du Conseil départemental de Haute‐Garonne.

