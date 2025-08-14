Tragédie : vingt ans après, ils sont toujours là, « Hey oh »

[Ils ou elles ont fait l’actu 4/4]. En 2003 la chanson “Hey Oh” tournait en boucle sur les radios et sur les pistes de danse pour plus de 500 000 disques vendus. Certains l'ont oublié, mais le duo de RnB Tragédie est né dans le quartier de Malakoff à Nantes. Retour en chanson 22 ans après.

Tizy Bone et Az , le nouveau duo qui compose Tragédie, ne comptant plus qu'un des deux membres d'origine. Photo : Tragédie

Vous vous souvenez sans doute de leur titre phare « Hey oh », sorti en 2003. C’était il y a 22 ans, les baggys étaient à la mode autant que les bandanas et le RnB – attention cependant, les trois reviennent en force. La chanson résonnait alors en boucle à la radio et sur toutes les pistes de danse. Ou presque. « Est‐ce que tu m’entends ? / Hey oh / Est‐ce que tu me sens ? / Hey oh / Touche‐moi, je suis là / Hey oh / Oh oh oh oh ». Vendu à un demi‐million d’exemplaires, le tube est certifié disque de platine, numéro 1 en France et Belgique.

Derrière ce refrain célèbre et désormais tendrement kitsch, on trouve un duo vivant à cette époque à Nantes. Daniel Guiro, alias Silky Shaï sur scène, et Thierry Rakotomanga, alias Tizy Bone, tous les deux âgés d’une vingtaine d’années et originaires du quartier de Malakoff. C’est Thierry Rakotomanga qui retrace seul l’historique alors que le duo s’est séparé en 2018 et que Tragédie continue à vivre autrement [lire ci‐après]. Ce mardi 15 juillet, joint par téléphone via son manager, Thierry Rakotomanga roule dans de la voiture qui le mène à un énième concert, dans le cadre du Beach sport festival, à Nice.

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger