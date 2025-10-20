A Toulouse, Renaissance condamné aux seconds rôles derrière le candidat Jean‐Luc Moudenc

À six mois des élections municipales de 2026, le parti présidentiel soutient officiellement Jean-Luc Moudenc et espère obtenir entre cinq et dix places éligibles sur la liste du maire sortant. Une ambition limitée faute d’ancrage local et de personnalités connues pour le représenter.

Une quinzaine de candidats, dont les cinq élus sortants, briguent l'investiture Renaissance pour figurer sur la liste de Jean-Luc Moudenc.

À Toulouse, les choses s’accélèrent pour Renaissance en vue des municipales de 2026. Après l’annonce de son soutien à Jean‐Luc Moudenc début octobre, le parti présidentiel a commencé à sélectionner celles et ceux qui pourraient le représenter sur la liste du maire sortant. 

Une quinzaine de personnes ont manifesté leur intérêt. Parmi elles figurent les cinq élus sortants : Patricia Bez (adjointe en charge de la santé), Valérie Jacquet‐Violleau (adjointe en charge de l’action socioculturelle), Jean‐Claude Dardelet (adjoint aux relations internationales), Nadia Soussi (déléguée au conseil municipal des enfants) et Gaétan Cognard (délégué à la politique de la ville). 

D’autres aimeraient aussi faire leur entrée au Capitole : Jean‐François Audiguier (directeur général d’une agence de communication et d’affaires publiques), Pierre Fournier (référent des JAM 31), Margaux Pech (candidate aux législatives dans la 4e circonscription de Haute‐Garonne en 2024), Marie‐Claire Constant (ancienne assistante parlementaire de Michaël Nogal et candidate aux législatives dans la 4e circonscription en 2022) ainsi que Florian Delrieu (candidat aux législatives dans la 9e circonscription en 2024).
Un comité de sélection
Pas de votes des militants pour les départager, mais une commission locale d’investiture qui a commencé les auditions la semaine dernière. L’instance est composée de cinq figures locales du …

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Par Paul Moore

