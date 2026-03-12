Notes de frais de Laurent Wauquiez : après Mediacités, Anticor fait condamner la Région pour son opacité

LW-Reg2021-1ok
Laurent Wauquiez, le 7 juin 2021. / © N.Barriquand - Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand

Comme en 2024 pour notre journal, le tribunal administratif de Lyon vient de donner gain de cause à l’association de lutte contre la corruption qui réclame que la collectivité d'Auvergne-Rhône-Alpes rende publiques les dépenses de son ancien président.

Comme un air de déjà‐vu… Ce mardi 10 mars, le tribunal administratif de Lyon a « enjoint » la région Auvergne‐Rhône‐Alpes à transmettre à Anticor les notes de frais de son ancien président Laurent Wauquiez pour les années 2021, 2022 et 2023, comme l’a annoncé l’association de lutte contre la corruption dans un communiqué. Selon la loi, la jurisprudence et divers avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), de tels documents doivent pouvoir être communiqués à quiconque en fait la demande. Une exigence qui relève de l’évidence en démocratie, mais à laquelle la Région a décidément du mal à se conformer. Mediacités peut en témoigner.

De fait, la victoire obtenue par Anticor devant le tribunal administratif de Lyon fait écho à celle remportée par Mediacités en mai 2024. Nous

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

Auvergne‐Rhône‐Alpes : région sauce Wauquiez

101 articles
Auvergne‐Rhône‐Alpes : région sauce Wauquiez
1 / ?