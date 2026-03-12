Notes de frais de Laurent Wauquiez : après Mediacités, Anticor fait condamner la Région pour son opacité

Comme en 2024 pour notre journal, le tribunal administratif de Lyon vient de donner gain de cause à l’association de lutte contre la corruption qui réclame que la collectivité d'Auvergne-Rhône-Alpes rende publiques les dépenses de son ancien président.

Comme un air de déjà‐vu… Ce mardi 10 mars, le tribunal administratif de Lyon a « enjoint » la région Auvergne‐Rhône‐Alpes à transmettre à Anticor les notes de frais de son ancien président Laurent Wauquiez pour les années 2021, 2022 et 2023, comme l’a annoncé l’association de lutte contre la corruption dans un communiqué. Selon la loi, la jurisprudence et divers avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), de tels documents doivent pouvoir être communiqués à quiconque en fait la demande. Une exigence qui relève de l’évidence en démocratie, mais à laquelle la Région a décidément du mal à se conformer. Mediacités peut en témoigner.

De fait, la victoire obtenue par Anticor devant le tribunal administratif de Lyon fait écho à celle remportée par Mediacités en mai 2024. Nous