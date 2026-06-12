Logements sociaux : la chambre des comptes constate l’insuffisance de l’offre dans la région toulousaine

Il n’y a jamais eu autant de logements sociaux dans la grande agglomération toulousaine, mais leur nombre n’a jamais été aussi insuffisant. C’est la chambre régionale des comptes d’Occitanie qui souligne ce paradoxe dans la synthèse de son dernier rapport sur « l’accès au logement social dans la grande agglomération toulousaine entre 2019 et 2024 » (En version complète à la fin de cet article).

La CRC a étudié la situation dans 114 communes autour de Toulouse et s’est concentrée sur l’offre des quatre principaux bailleurs (Les Chalets, Patrimoine, TMH et Promologis). Depuis 2019, elle constate une hausse de 31 % de la demande de logement social. En 2024, 54 786 demandeurs étaient enregistrés sur le territoire, contre 42 885 en 2019. Toulouse Métropole concentre la plupart des demandes.

Problème : seules 9 300 demandes ont été satisfaites en moyenne chaque année. Ce chiffre est d’ailleurs en baisse, notamment du fait de la faiblesse du taux de rotation (passé de 8,2 % à 6,9 % entre 2019 et 2023). Une évolution qui s’explique par les difficultés d’accès au marché immobilier privé. Résultat, l’indice de pression a augmenté. Il y avait en 2024, à Toulouse Métropole, 4,9 demandes pour un seul logement attribué, contre 2,8 pour un en 2019.

Une production insuffisante

Le constat est clair : il n’y a pas assez de logements sociaux …