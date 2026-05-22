Plan social au groupe Bayard : 27 emplois supprimés à Toulouse

C’est par un simple mail confidentiel daté du 9 avril dernier, signé par une obscure « Communication interne pour le Directoire et le Comité de Direction », que les salariés de Milan Presse * ont appris la suppression de 27 emplois (avec les retraites anticipées) dans le cadre des 59 postes visés dans le plan social CAP29 annoncé par le groupe Bayard, le 9 avril.

La suppression de 10 % des effectifs de Milan Presse (260 employés) s’accompagne de l’arrêt brutal d’un titre et d’une collection de romans adultes. Yam Yam, successeur de Géo Ado disparaît après neuf mois d’existence. La collection « After Midnight », dont le premier titre devait partir à l’impression le 21 mai, ne sortira jamais, Bayard s’inquiétant de « risques réputationnels ».

Cela faisait un an déjà que la rumeur d’un plan de sauvegarde de l’empoi (PSE) courait, pourrissant l’atmosphère au sein de Milan, les salariés étant laissés dans le flou sur le contenu exact du CAP29. Depuis quelque temps, l’ambiance est « délétère et sent le marasme », confie un salarié, avec « de plus en plus de bureaux vides ».

Un proche de Stérin

Certains …