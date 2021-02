Ludovic Le Moan remplacé à la tête de Sigfox

Il a été élu à l’unanimité par le conseil d’administration, le 17 février, pour remplacer Ludovic Le Moan. Ancien étudiant de Sciences Po Toulouse, Jérémy Prince faisait déjà partie du comité exécutif de Sigfox, qu'il a rejoint en 2018 en tant que directeur de la stratégie, puis comme président de Sigfox USA à partir de mars 2019.

« Je souhaite beaucoup de succès à Jérémy et suis convaincu qu’il mènera Sigfox à l’étape suivante de son évolution », a commenté laconiquement Ludovic Le Moan dans un communiqué. Le directeur général adjoint de la société, Franck Siegel, qui a été recruté en 2017 pour reprendre en main sa stratégie, se voit, quant à lui, confirmé à son poste.

Comment expliquer le départ du PDG et cofondateur visionnaire ? La start-up était dans la tourmente depuis quelque temps, comme nous le révélions en décembre dernier. Obligée de recentrer sa stratégie et de se séparer d’une partie de ses effectifs l’été dernier via un Plan de sauvegarde de l’emploi, elle devait aussi composer avec la personnalité d’un patron imprévisible et toxique, épaulé par une direction des ressources humaines au style tout autant contesté.

« Aucun lien avec les accusations de Mediacités »

Dans son communiqué, Sigfox ne précise pas le rôle que Ludovic Le Moan jouera dans la nouvelle organisation. L’entreprise a indiqué à