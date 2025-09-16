Municipales à Lyon : « Jean‐Michel Aulas veut vider la collectivité de sa dimension politique »

Un patron « sans étiquette » pour « remettre notre ville dans la bonne direction ». Alors qu’il doit officialiser sa candidature à la mairie de Lyon – qui ne fait plus aucun doute depuis l’annonce de son alliance avec la droite de Laurent Wauquiez – le 26 septembre à l’occasion d’un meeting au H7, un incubateur de startups dans le quartier de la Confluence, que sait‐on de la vision politique de Jean‐Michel Aulas ? « Il faut créer de la valeur, sinon il n’y a plus grand‐chose à partager », expliquait début septembre devant la presse le businessman dont la fortune est évaluée à près de 450 millions d’euros. « Je suis entrepreneur, j’ai eu à gérer des milliards d’investissement et de croissance », vantait‐il encore.

Mais un bon PDG fait‐il un bon maire ? Rien n’est moins