Jean‐Michel Aulas officialise son alliance avec la droite sous le patronage de Laurent Wauquiez

Désormais candidat sans l'ombre d'un doute, Jean-Michel Aulas a engrangé, ce jeudi 4 septembre, le soutien du parti Les Républicains pour tenter de conquérir la mairie de Lyon en mars 2026.

En 2020, il n’avait pas vraiment porté chance à Gérard Collomb, avec lequel il avait passé un accord entre les deux tours. Aux yeux des électeurs lyonnais, sera‐t‐il cette fois‐ci un atout ou un boulet pour Jean‐Michel Aulas ? Ce 4 septembre, Laurent Wauquiez, ex‐président de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, a apporté son soutien à l’ex-patron de l’Olympique lyonnais qui doit « officialiser » sa candidature à l’hôtel de ville de Lyon d’ici à la fin du mois de septembre.

L’opération s’est déroulée à l’occasion de l’annonce du ralliement de Pierre Oliver, maire LR de 2e arrondissement de Lyon, à « JMA ». Les trois hommes ont mis en scène leur alliance lors d’un point presse organisé dans une brasserie de la presqu’île auquel Mediacités n’a pas été