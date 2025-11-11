Municipales à Lyon : « Les écologistes ont brisé le statu quo, ça fait forcément des perdants »

Après le baptême politique en 2020, la confirmation en 2026 ? C’est par un autre sacrement, le mariage, que les écologistes lyonnais, emmenés par leur maire Grégory Doucet, ont lancé officiellement leur campagne. Alors que les écologistes faisaient liste solitaire au premier tour il y a six ans – et, à la fin, avaient tout raflé à Lyon comme à la Métropole – ils ont cette fois‐ci joué la carte du rassemblement le plus large possible à gauche, avec une alliance mêlant le Parti socialiste, le PCF, Place Publique et quelques autres… Mais sans La France insoumise.

« Garder les villes dans lesquelles on a été élu, c’est la base », analyse Simon Persico. Directeur de Sciences Po Grenoble depuis février 2025, ce politologue s’intéresse notamment à l’écologie politique. En 2023, avec le chercheur Florent Gougou, il a écrit une note de recherche intitulée « Vers un écologisme municipal ? Promesses de campagne et action politique des mairies vertes en France ». Dans cette publication, les auteurs