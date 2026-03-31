Cohabitation entre la Métropole et la ville de Lyon : « Il y aura des frictions mais pas de blocage des décisions »

La situation est inédite : le Grand Lyon, puissante collectivité aux 4 milliards d’euros de budget, n’est plus alignée politiquement avec la principale municipalité de son territoire. Maître de conférence en droit public à l’université Lyon-2, Christophe Chabrot esquisse le fonctionnement possible du duo Sarselli-Doucet et tempère fortement la crainte de la paralysie.

Le conseil métropolitain d'installation des nouveaux élus, le 26 mars 2026. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

C’est l’un des meilleurs connaisseurs de l’objet unique qu’est la métropole de Lyon, à la fois conseil départemental et intercommunalité sur son territoire. Professeur de droit public, maître de conférences rattaché à l’université Lyon‑2, Christophe Chabrot a consacré plusieurs colloques et articles scientifiques au fonctionnement de cette « collectivité territoriale à statut particulier », taillée sur mesure l’ancien maire de Lyon et ex‐président du Grand Lyon Gérard Collomb. Alors que la Métropole a basculé à droite à l’issue des élections locales de ce mois de mars, l’universitaire revient pour Mediacités sur les conséquences de la « cohabitation » qui débute avec la ville de Lyon.

Mediacités : Depuis la semaine dernière, la ville de Lyon est dirigée par la gauche – par l’écologiste Grégory Doucet – et sa Métropole par la droite – avec la présidente LR Véronique Sarselli. Dans quelle mesure la situation est‐elle inédite ? 

Christophe Chabrot : Il s’agit d’une deuxième rupture après

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Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

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Par propos recueillis par Nicolas Barriquand

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