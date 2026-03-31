Cohabitation entre la Métropole et la ville de Lyon : « Il y aura des frictions mais pas de blocage des décisions »

C’est l’un des meilleurs connaisseurs de l’objet unique qu’est la métropole de Lyon, à la fois conseil départemental et intercommunalité sur son territoire. Professeur de droit public, maître de conférences rattaché à l’université Lyon‑2, Christophe Chabrot a consacré plusieurs colloques et articles scientifiques au fonctionnement de cette « collectivité territoriale à statut particulier », taillée sur mesure l’ancien maire de Lyon et ex‐président du Grand Lyon Gérard Collomb. Alors que la Métropole a basculé à droite à l’issue des élections locales de ce mois de mars, l’universitaire revient pour Mediacités sur les conséquences de la « cohabitation » qui débute avec la ville de Lyon.

Mediacités : Depuis la semaine dernière, la ville de Lyon est dirigée par la gauche – par l’écologiste Grégory Doucet – et sa Métropole par la droite – avec la présidente LR Véronique Sarselli. Dans quelle mesure la situation est‐elle inédite ?

Christophe Chabrot : Il s’agit d’une deuxième rupture après