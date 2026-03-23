Le discours de victoire aux accents orwelliens de Jean‐Luc Moudenc

A peine réélu, le maire sortant a de nouveau stigmatisé son adversaire, lui attribuant la pleine responsabilité d'une campagne violente. Surfant sur la démagogie, Jean-Luc Moudenc se déclare vierge de toute idéologie et tente d'apparaître comme le rassembleur, quitte à travestir certaines réalités.

Jean-Luc Moudenc, lors de son allocation de victoire, dimanche 22 mars 2026. / Frédéric Scheiber

Les derniers sondages de l’entre‐deux tours avaient beau annoncer un résultat serré, l’ambiance a beau avoir atteint un degré de violence inédit, Mediacités ayant relevé de nombreuses entorses au code électoral, Jean‐Luc Moudenc a déclaré dimanche soir avec aplomb à la Dépêche du Midi qu’il n’avait « jamais craint » la défaite ». À l’annonce des résultats lui accordant la victoire, il assure avoir, pendant la campagne, « avancé, toujours, avec calme et détermination, avec méthode également ».

S’il exprime sa reconnaissance envers les Toulousains qui ont voté pour lui et remercie ses co‐équipiers, ses colistiers, ainsi que sa « formidable équipe de campagne », il fait surtout preuve d’une autosatisfaction sans faille. Mediacités a décrypté cinq caractéristiques de son discours.
1. Utiliser le lexique du rassemblement
Dans ses allocutions, dimanche, le maire sortant puise dans le lexique du rassemblement, qui était déjà le mot‐clé de sa communication d’entre deux tours. Le mot a d’ailleurs été ajouté, sous forme d’adjectif et en gros caractères, sur l’affiche du second tour. Au‐dessus du nom de la liste Protégeons l’avenir de Toulouse, on pouvait y lire « Toulouse rassemblée ». Le concept est d’ailleurs obsessionnel, au point que le maire sortant 

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Armelle Parion

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