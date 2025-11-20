Réseaux sociaux : « Si Emmanuel Macron croit à ce qu’il dit, il faut revoir les budgets alloués à la régulation des plateformes »

De Toulouse à Arras, le chef de l'Etat va à la rencontre des Français pour entendre leurs questions et donner son point de vue sur les réseaux sociaux et la menace qu'ils font peser sur notre démocratie. Mediacités a demandé à un expert ce qu'il pensait de ses prises de position.

Expert des algorithmes de recommandations, Jean-Lou Fourquet (en bas à gauche), estime qu'Emmanuel Macron fait les bons constats, sans agir concrètement. / Illustration Mediacités

Isolement, utilisation compulsive des réseaux sociaux, dégradation de la santé mentale, cyberharcèlement de masse, polarisation politique, guerre de l’information, appels à la haine… Les réseaux sociaux – malgré leurs indéniables bons côtés – peuvent mettre en danger nos sociétés.

Le 12 novembre à Toulouse, dans les locaux de La Dépêche du Midi, ou le 19 novembre à Arras avec La Voix du Nord… Ces dernières semaines, Emmanuel Macron réalise un tour de France en partenariat avec la presse quotidienne régionale pour évoquer le sujet et préparer l’opinion publique à des mesures annoncées pour 2026. Les députés macronistes viennent en effet de déposer une proposition de loi visant notamment à interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans.

Mediacités a demandé à un spécialiste du sujet, Jean‐Lou Fourquet, s’il partageait les constats du président de la République et ce qu’il pensait de ses conclusions. Ancien ingénieur, ce journaliste indépendant a co‐écrit La dictature des algorithmes, en 2024, avec Lê Nguyên Hoang pour expliquer comment les IA de recommandations, aujourd’hui contrôlées par des multinationales ou des États autoritaires, fragilisent nos démocraties et les droits humains.

Mediacités : Vous avez regardé l’intervention d’Emmanuel Macron à Toulouse sur les réseaux sociaux. Il fait le constat de l’impact sur les enfants et sur les mineurs, des menaces de déstabilisation de la démocratie. Il cite les récentes ingérences en Roumanie et rappelle que ces plateformes ont pour modèle économique la vente de publicités ciblées, ce qui induit que les contenus mis en avant sont les plus viraux et non les plus intelligents. Partagez‐vous ce constat que les réseaux sociaux mettent en danger nos démocraties ?

Jean‐Lou Fourquet : J’ai été très frappé de le trouver très aligné avec ce que nous défendons à Tournesol (Lire plus …

