Ce dimanche 8 septembre sur l'une des dernières ZAD du chantier de la très décriée autoroute A69 dans le Tarn, des employés d'une entreprise de sécurité privée ont fait usage de mortiers d'artifice en direction d'activistes. C'est ce que montre une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, et que Mediacités a pu authentifier.

Plus de six mois après que Michel Forst, le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement a demandé « une enquête et des sanctions » après avoir observé plusieurs opérations des forces de l’ordre ayant mis en danger des militants sur le chantier de l’autoroute entre Toulouse et Castres, voici une vidéo qui en dit long sur la persistance de la violence « sur le front » de l’A69.

Ce dimanche 8 septembre après‐midi, plusieurs dizaines d’activistes étaient rassemblés sur la ZAD dite de la Cal’arbre, sur la commune de Saïx. L’avant‐veille, comme l’a rapporté Mediapart, c’est à la suite d’une intervention très musclée que les forces de l’ordre avaient libéré l’accès à un arbre, afin qu’il puisse être abattu un peu plus tard dans la journée. Surpris par cette intervention policière ayant eu lieu au petit matin, deux militants – autobaptisés écureuils – avaient lourdement chuté. L’un d’eux s’est fracturé cinq vertèbres.

C’est dans ce contexte particulièrement tendu, et alors qu’il ne reste plus qu’un seul arbre debout sur la ZAD, que se joue la scène capturée par un militant et publiée sur le réseau social Instagram. Dans cette séquence d’un peu moins de trois minutes – et dont Mediacités a …