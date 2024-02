Tribune : « Mettre fin à la chasse aux mineurs isolés »

Une nouvelle expulsion, une nouvelle occupation !!

Vendredi dernier, le 23 février 2024, les jeunes du collectif AutonoMIE ont été mis à la rue sans aucune proposition de relogement. Après une nuit dehors, ils se sont rassemblés dans le gymnase Saint‐Sernin pour se mettre à l’abri.

Malheureusement, on ne compte plus les mises à la rue des jeunes du collectif AutonoMIE, depuis 2017 et la création du DDAEOMI et de son système de tri immonde. Durant l’hiver, sous la pluie ou en pleine canicule qu’importe, les « pouvoirs publics » continuent de traquer, contrôler, expulser les personnes les plus vulnérables. Combien de centaines de personnes ont été mises à la rue depuis le début de l’année 2023 pour la seule ville de Toulouse ?

Hier les familles hébergées par le 115, qu’importe qu’il y ait des enfants, des personnes malades ou des personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, à nouveau, les jeunes du collectif AutonoMIE. On aurait presque envie de demander, et demain ? Qui seront les prochains indésirables pour qui l’application du droit inconditionnel à un hébergement d’urgence n’aurait pas besoin d’être appliqué ?

Et on le sait, le problème ce n’est pas les gens qui cherchent un abri pour dormir en sécurité. Le problème ce sont nos politiques publiques qui, année après année, détricotent les droits sociaux qu’on pensait acquis. Le problème, ce sont les médias qui utilisent des titres accrocheurs comme « des migrants envahissent un gymnase ». Que ferions‐nous, nous, si du jour au lendemain, nous devions trouver, seuls, un lieu où nous abriter, où dormir en sécurité ? Les années passent, les expulsions perdurent, s’accentuent et dépassent, année après année, les limites du cynisme qu’on pensait impossible hier encore.

Nous, associations et collectifs de la solidarité, de la santé, de l’éducation, syndicats, partis politiques, élu.es, nous apportons aujourd’hui notre soutien aux jeunes du collectif AutonoMIE. Nous demandons à la Mairie, à la Préfecture, et au Conseil Départemental de prendre leurs responsabilités et mettre fin à cette chasse aux mineurs isolés, d’ouvrir un dispositif d’accompagnement et d’hébergement collectif adapté aux besoins des jeunes, de leur permettre de se nourrir, de dormir, de se laver, de s’habiller, de se soigner. Un lieu qui permette l’aide et le conseil pour les démarches juridiques, administratives, scolaires. Nous nous opposons à toute expulsion du gymnase Saint‐Sernin sans qu’une telle solution soit trouvée.

Nous apportons nos soutiens à toutes les personnes, toutes les familles qui doivent dormir dehors, en bidonvilles, en squats, parce que notre système public a décidé que ces gens ne méritaient pas d’être hébergés dans des lieux sûrs.

Ces pratiques doivent cesser. Un logement et des papiers pour toutes et tous.

Liste des signataires

Action St Sernin ; AG contre la loi Darmanin ; Amara55 ; Attac ; CCFD Terre Solidaire 31 ; CGT ferc‐sup Toulouse‐Occitanie ; CGT SELA ; Collectif En Platz ; Collectif Jamais Sans Toit Dans Mon Ecole ; Collectif Nta Rajel ; Comité Verité et Justice 31 ; DAL 31 ; Ensemble ! 31 ; Europe Ecologie Les Verts 31 ; INSA En Luttes ; L’antre d’eux ; La Case de Santé ; La Cimade Toulouse ; La France Insoumise 31 ; La Libre Pensée 31 ; Lassocial.e31 ; LDH Toulouse ; Le Cercle des Voisins ; Le Mouvement de la Paix ; Médecins du Monde ; NPA 31 ; Parti de Gauche ; Pride radicale Toulouse ; RESF 31 ; RETSER 31 ; Secours catholique ; Solidaires 31 ; Solidaires Etudiant.e.s ; Solidarity Union ; Sud éducation 31–65 ; Sud Recherche Toulouse ; Survie Midi‐Pyrénées ; TEC31 ; Toulouse Anti‐CRA ; Toulouse Anti‐Précarité ; Union Etudiante Toulouse ; Utopia 56 ; Watizat Toulouse. Signataires à titre individuel : Bernard Neveu, conseiller municipal délégué de Castanet‐Tolosan ; Christine Arod, élue de Ramonville ; Gwenola Klopp‐Tosser, première adjointe au maire de Castanet‐Tolosan ; Julien Lopez, conseiller municipal de Castanet‐Tolosan ; Laure Tachoires, élue municipale à Ramonville Saint‐Agne ; Lucïa Vidal Checa, conseillère municipale de Castanet‐Tolosan ;

Pascal Clerc, adjoint au Maire de Castanet‐Tolosan ; Thierry Louvet, maire adjoint de Castanet‐Tolosan ; Xavier Normand, maire de Castanet‐Tolosan.

Un collectif d’associations