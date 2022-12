Plus de 290 enfants à la rue dans le Grand Lyon : « C’est le retour du “monde d’avant”, en plus brutal »

Depuis 2014, d’abord à Vaulx-en-Velin et maintenant à Lyon, à l’école Michel-Servet située en bas des pentes de la Croix-Rousse, Raphaël Vulliez met des enfants et leurs parents à l’abri. Initiateur avec d’autres du collectif Jamais sans toit [lire l’encadré ci-dessous], cet instituteur a de nouveau ouvert les portes de son établissement cet automne à deux familles sans solution d’hébergement. À l’échelle du Grand Lyon, plus de 80 écoliers ou collégiens dorment ainsi au sec grâce à la mobilisation de parents d’élèves et d’enseignants.

Mediacités a rencontré Raphël Vulliez le 12 décembre dans son école. Alors qu’Olivier Klein, le ministre du Logement, s’était engagé, en octobre dernier, pour que « cet hiver, il n’y ait pas d’enfants à la rue », le porte-parole de Jamais sans toit