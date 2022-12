L'élu d'opposition Marc Péré relève une erreur de 377 millions d'euros dans la synthèse de la quatrième étude de soutenabilité budgétaire de Tisséo Collectivités ? Contestez-vous cette erreur ?

Sacha Briand : Est-ce qu'il y a une erreur d'agrégation dans nos chiffres ? Peut-être. Nous allons vérifier, mais c'est sans influence. Ce qui compte, c'est la direction globale : le système est équilibré. Nous n'avons aucun intérêt à cacher des choses, car cela finit toujours par sortir.

L'ESB est un travail qui permet d'avoir les yeux ouverts. Cela va être affiné dans l'ESB 5. On sait que les prix du génie civil pour la ligne C vont augmenter, mais le projet reste finançable, et ce, malgré la crise énergétique et l’inflation qui plombent les comptes de la régie d’exploitation.

https://www.mediacites.fr/decryptage/toulouse/2022/12/06/metro-en-2030-et-tresorerie-artificielle-les-elus-amc-denoncent-les-coups-de-rabot-de-tisseo-pour-ameliorer-ses-perspectives-budgetaires/

Le groupe AMC souligne l'absence d'enveloppe pour faire face aux aléas, l'arrêt des investissements dans les bus à partir de 2026. Ils estiment aussi que le budget maintenance n'est pas suffisant. Que leur répondez-vous ?

La provision pour aléas fond au fur et à mesure que nous signons des marchés avec les entreprises. Nous intégrons des bordereaux de risques ab initio lors des n . . .