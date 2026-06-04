Farceur ou faussaire : un canular contre un député macroniste tourne au désastre pour son auteur

Après avoir envoyé un faux communiqué au nom du député Jean-René Cazeneuve, un fonctionnaire gersois n'en finit pas de payer sa mauvaise blague. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis 2023, il attend toujours d'être jugé et se trouve mis à l'écart sur le plan professionnel.

Le député Jean-René Cazeneuve, le 16 avril 2026 à l'assemblée nationale. / AN

C’est l’histoire d’un canular qui vire au cauchemar. Le 12 mai 2023, plusieurs médias gersois reçoivent un mail de Jean‐René Cazeneuve. Le député de la 2e circo du Gers, fervent macroniste et rapporteur général de la commission des finances y annonce qu’il votera contre toute attente « pour la proposition de loi présentée par le groupe LIOT (afin) d’abroger la réforme des retraites ».

Fait politique ou infox ? Les rédactions cogitent. Manifs et casserolades qui ont enflammé le pays auraient‐elles retourné le fidèle « JR » ? La volte‐face serait de taille, mais il faut en avoir le cœur net. Les confrères contactent l’élu… qui crie à la supercherie. Et porte plainte contre X pour usurpation d’identité. Fin d’une imposture dont l’auteur présumé continue, trois ans plus tard, à faire les frais sur les plans judiciaire et personnel.
Un imposteur vite attrapé
Fonctionnaire territorial alors détaché au Tribunal d’Auch, Benoît* est vite suspecté par la police auscitaine. Laquelle n’a pas à forcer son talent pour le repérer : le 11 mai, au sortir d’un défilé anti‐macron, le faussaire avait filé sans précaution dans un tabac du centre‐ville d’Auch pour y acheter sous l’œil des caméras de vidéosurveillance un téléphone prépayé…dont le numéro figurait sur le communiqué bidon suppos …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Nathalie Gathié

1 / ?