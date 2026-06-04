Farceur ou faussaire : un canular contre un député macroniste tourne au désastre pour son auteur

C’est l’histoire d’un canular qui vire au cauchemar. Le 12 mai 2023, plusieurs médias gersois reçoivent un mail de Jean‐René Cazeneuve. Le député de la 2e circo du Gers, fervent macroniste et rapporteur général de la commission des finances y annonce qu’il votera contre toute attente « pour la proposition de loi présentée par le groupe LIOT (afin) d’abroger la réforme des retraites ».

Fait politique ou infox ? Les rédactions cogitent. Manifs et casserolades qui ont enflammé le pays auraient‐elles retourné le fidèle « JR » ? La volte‐face serait de taille, mais il faut en avoir le cœur net. Les confrères contactent l’élu… qui crie à la supercherie. Et porte plainte contre X pour usurpation d’identité. Fin d’une imposture dont l’auteur présumé continue, trois ans plus tard, à faire les frais sur les plans judiciaire et personnel.

Un imposteur vite attrapé

Fonctionnaire territorial alors détaché au Tribunal d’Auch, Benoît* est vite suspecté par la police auscitaine. Laquelle n’a pas à forcer son talent pour le repérer : le 11 mai, au sortir d’un défilé anti‐macron, le faussaire avait filé sans précaution dans un tabac du centre‐ville d’Auch pour y acheter sous l’œil des caméras de vidéosurveillance un téléphone prépayé…dont le numéro figurait sur le communiqué bidon suppos …