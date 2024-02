Ce mardi 6 février, une dizaine d'associations et de médias, dont Mediacités, organisent l'étape lyonnaise des Etats généraux de la presse indépendante. Vous pouvez suivre les débats et tables-rondes via une retransmission en direct, à partir de 18h30.

Lutter contre la concentration des médias, renforcer la transparence des entreprises de presse, enrayer la précarisation du métier de journaliste, mieux protéger le secret des sources… Ce mardi 6 février, une dizaine sept médias, dont Mediacités, deux associations et un collectif de journalistes organisent l’étape lyonnaise des Etats généraux de la presse indépendante. Vous pouvez suivre les débats et tables‐rondes grâce à la retransmission ci‐dessous, à partir de 18h30. Deux tables‐rondes au programme : Pourquoi une presse locale indépendante est‐elle nécessaire ? - Table‐ronde animée par Sophie Chapelle (journaliste à Basta!), avec Antoine Brisson, auteur d’un blog spécialisé sur les médias locaux ; Laure‐Meriem Rouvier, directrice du journal Le Crestois ; Mathieu Martinière, journaliste indépendant du collectif We Report ; Raphaël Ruffier‐Fossoul, fondateur de L’Arrière-Cour et directeur de Chabe !

Garantir l'indépendance des médias face aux pouvoirs locaux – Table‐ronde animée par Romary Daval (secrétaire général de l'association Un Bout des médias), avec Eloïse Lebourg, cofondatrice de Mediacoop ; Pierre Lemerle, journaliste et associé de Rue89Lyon ; Nicolas Barriquand, cofondateur de Mediacités. Et du théâtre d'impro pour mettre en scène les préconisations des Etats généraux de la presse indépendante. Les Etats généraux de la presse indépendante à Lyon sont organisés par les associations Un Bout des médias et le Fonds pour une presse libre, le collectif de journalistes We Report et sept médias : Mediacoop, Chabe!, Mediacités, Rue89LYon, Le Crestois et Basta!.