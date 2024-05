Les 432 promesses de campagne de Johanna Rolland passées au crible

À deux ans de la fin du mandat de Johanna Rolland, Mediacités a évalué chacun des engagements de campagne de la maire de Nantes. Un travail unique, titanesque et fastidieux, mais tellement utile à la démocratie locale.

Le défi était novateur et audacieux. Un peu fou même. En 2020, au lendemain des élections municipales, Mediacités lançait Radar, l’outil de contrôle des promesses de campagne des maires et présidents des quatre métropoles dans lesquelles votre journal d’investigation en ligne est implanté. Cette application, intégrée au site internet de Mediacités, avait pour objectif de suivre pas à pas l’action de votre mairie et de votre métropole.

Avec les journalistes des quatre rédactions de Mediacités, nous comptions aussi sur nos abonnés pour numériser les décisions votées à chaque conseil municipal et métropolitain et analyser l’avancement de chaque promesse. À Nantes, nous avons ainsi pu compter sur quelques abonnés qui ont contribué à faire de ce pari téméraire un réel outil démocratique. Au passage, un merci particulier à Patrick, un abonné nantais bénévole, qui a travaillé sur les 100 premières promesses de campagne de Johanna Rolland.

Mais ce travail volontaire au coup par coup ne suffisait pas à décortiquer les 432 promesses de 2020 de Johanna Rolland. Il fallait appuyer sur l’accélérateur. C’est ce que l’on vient de faire avec l’aide d’Ambroisine Maindron.

Un marathon de 432 promesses évaluées en un peu plus d’un mois

Pendant une quarantaine de jours, à compter du 18 mars, cette étudiante en master journalisme à Montpellier a analysé, une par une, les 432 promesses de campagne de la candidate socialiste nantaise. Oui, 432 promesses et non 323 comme indiqué sur le document de campagne de Johanna Rolland, car certaines de ces promesses en comptaient plusieurs en une. À Mediacités, nous avons donc isolé chaque promesse.

Pour mesurer l’état d’avancement de chaque promesse, Ambroisine a exploré les données ouvertes présentes sur internet et s’est appuyée sur les enquêtes de Mediacités. Elle s’est aussi rapprochée des associations et des partenaires de la mairie et de la métropole pour les questionner sur la mise en œuvre des annonces.

La journaliste a aussi vérifié le tableau de suivi des promesses réalisé par la mairie et mise en ligne sur le site « data.nantesmetropole.fr ». Et sur plusieurs engagements, l’analyse de Mediacités ne rejoint pas celle de la municipalité. Prenons l’exemple de la promesse « mettre en œuvre la gratuité des transports en commun et interdire la circulation de voitures non‐professionnelles les jours de pics de pollution ». Pour la mairie, cette promesse est tenue. Pourtant, vérification faite auprès de Naolib, aucune gratuité n’est appliquée les jours de pics de pollution (hors week‐end). Mediacités juge donc cette promesse « en pause ».

Une collaboration efficace du service presse de la Ville

Enfin, sur les questions qui restaient sans réponse, l’apprentie journaliste a interrogé la mairie. Pour faciliter le travail du service presse de la Ville, celui‐ci nous a proposé d’adresser les demandes avec l’objet « Radar Mediacités » afin de mobilier ensuite les attachés de presse en fonction du sujet de la demande. Une collaboration efficace à souligner, car ce n’est pas monnaie courante dans les autres villes couvertes par Mediacités. Au total, 52 questions ont été adressées au service presse. À ce jour, nous avons reçu 29 réponses, vérifiées ensuite par la journaliste. D’autres devraient suivre.

Jour après jour, Ambroisine a complété un document interne rassemblant l’ensemble des promesses. Pour chacune d’entre elles, un commentaire dévoile son avancement et son « statut », évalué par Mediacités. La promesse est ainsi classée dans l’une des cinq catégories suivantes : tenue, non tenue ou abandonnée, en partie appliquée, en pause ou invérifiable. Après relecture de ce document interne par le rédacteur en chef, l’évaluation des promesses est mise à jour dans l’application Radar de Mediacités. Le travail est en cours.

Des interviews pour croiser les regards sur les engagements de Johanna Rolland

Ces derniers jours, l’heure était aux interviews. Celles de l’opposition et des partenaires écologistes de Johanna Rolland. En fin de course, un entretien avec Johanna Rolland est programmé pour le début de la semaine prochaine. L’objectif est de croiser les regards sur l’avancement des promesses.

Le fruit de ce travail de longue haleine, vous le découvrirez le jeudi 16 mai dans Mediacités. À deux ans de la fin du mandat de Johanna Rolland, la maire de Nantes respecte‑t‐elle ses engagements de campagne ? À quelle hauteur ? Quels sont les marqueurs de ce mandat ? Les dossiers à la traine ? Réponse jeudi prochain dans Mediacités Nantes.