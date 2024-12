Coupes budgétaires de Christelle Morançais : les dessous de l’enquête participative de Mediacités

Faute d’avoir les éléments chiffrés de la part du conseil régional des Pays de la Loire, nous avons lancé un appel aux structures touchées par les baisses de subventions décidées par la présidente. Résultat : un tableau recensant près de 200 organismes, privés d’aide régionale en 2025. Et l’inventaire des conséquences financières et sociales ne fait que commencer…

« L’investigation sans concession » n’est pas qu’un slogan. À Mediacités, c’est même notre colonne vertébrale, notre raison d’exister dans le paysage médiatique local et national. Évidemment, pour coller à cette exigence et fournir aux lecteurs ces informations que d’autres ne voudraient pas qu’ils connaissent, il faut se détacher des communiqués, des conférences de presse et de tous ces outils fournis clés en main par les professionnels de la com’. Il faut aussi savoir passer par la fenêtre quand la porte menant à une information d’intérêt public reste fermée.

Depuis l’annonce du plan d’économies de 100 millions d’euros sur le budget 2025 de la Région des Pays de la Loire, c’est ce que font les journalistes de Mediacités Nantes. Alors que le gouvernement de Michel Barnier lui imposait une ponction de 40 millions d’euros au nom du rétablissement des comptes publics, la présidente (Horizons) Christelle Morançais a promis « d’aller en chercher » 60 millions de plus l’an prochain. Le 17 octobre dernier, depuis la tribune de l’hémicycle régional, elle déclarait ainsi : « C’est un effort inédit, important, exigeant, mais c’est un effort indispensable et salutaire ». Sans donner plus de détails sur les coupes budgétaires envisagées ni sur leurs conséquences.