L’organisation à but non lucratif European Journalism Centre vient d’attribuer une bourse de 50 000€ à Mediacités dans le cadre de son fonds pour l’innovation dans les médias locaux. Ce financement va permettre à notre équipe de développer une plateforme innovante pour suivre l’action des élu·e·s lors des municipales 2020.

La course électorale, et après ? C’est la question qui va animer nos journalistes pour les mois à venir, alors que près de 5 000 maires restent à élire au second tour des élections municipales, dimanche 28 juin. Pour y répondre, notre équipe va poursuivre un nouveau projet éditorial, en complément des enquêtes et des analyses politiques publiées chez Mediacités. L’enjeu : vérifier que les maires nouvellement (ré)élus tiennent leurs promesses de campagne et, si ce n’est pas le cas, comprendre pourquoi.

Nous n’allons donc pas distribuer les bons et les mauvais points, mais plutôt décortiquer et expliquer la façon dont sont menées les politiques publiques. Et vérifier si elles correspondent – ou non – aux promesses de campagne. Objet de compromis avec l’opposition, les associations locales ou les entreprises, les décisions d’un·e maire sont aussi dépendantes du budget des villes – qui risquent d’être grevés par la crise économique – et, bien sûr, de stratégie politique. L’idée, au cours du mandat à venir, est de vous offrir une nouvelle lecture de la fabrique de toutes ces décisions locales qui ont un impact sur votre vie quotidienne.

Nous envisageons de nous appuyer sur vous, lectrices et lecteurs, pour nous aider à veiller sur les décisions prises par les municipalités. Et nous vous livrerons des formats originaux, comme des infographies, pour vous expliquer comment sont appliqués les engagements des nouvelles équipes municipales.

Un projet sélectionné parmi 247 candidats européens

Pour développer ce projet innovant, dont nous vous livrerons bientôt les détails, Mediacités a reçu une bourse d’un montant de 50 000 euros de la part du European Journalism Centre (EJC, Centre du Journalisme Européen). Cette association à but non-lucratif avait déjà soutenu Mediacités en février 2019, à travers l’Engaged Journalism Accelerator (Accélérateur pour le Journalisme d’Engagement), afin d’accompagner notre stratégie de consultation et d’échanges avec le public lors des élections municipales.

Alors que de nombreux médias locaux ont vu leurs recettes diminuer durant le confinement – particulièrement lorsqu’ils reposent sur la publicité –, l’EJC a lancé un fonds de soutien proposant trois enveloppes : 5 000 euros pour des projets ponctuels d’engagement du public face au Covid-19, 10 000 euros ou 25 000 euros pour les médias en grande difficulté financière et 50 000 euros pour les projets innovants nés de la crise du coronavirus. C’est cette dernière enveloppe, à laquelle 247 médias européens concouraient, qui a été attribuée à Mediacités, aux côtés de quatre autres organisations.

« N’est-ce pas une belle idée que de surveiller, ensemble, l’action de nos élus locaux ? »

Ce fonds spécial de l’EJC a été abondé à hauteur de 3 millions de dollars par le Facebook Journalism Project (FJP, Projet pour le Journalisme de Facebook). En France, d’autres médias locaux comme Rue89 Strasbourg ou 94 Citoyens ont aussi été aidés indirectement par le FJP via l’European Journalism Centre, en recevant une enveloppe du fonds d’urgence face au Covid-19.

Précisons que les équipes de Facebook n’ont pas pris part à la décision d’attribuer une subvention à Mediacités pour ce projet : seuls les expert·e·s de l’EJC étaient appelé·e·s à juger les dossiers de candidature. Par ailleurs, Mediacités n’est lié par aucune obligation d’utiliser les outils de Facebook dans ce projet.

Heureux de pouvoir expérimenter des formats éditoriaux innovants proches de l’information dont vous avez besoin, c’est bien sur vous, lectrices et lecteurs, que nous comptons pour renforcer notre indépendance. Et pour enrichir notre journalisme : n’est-ce pas faire oeuvre utile que de contrôler, ensemble, l’action de nos élus locaux pour les six années à venir ?

Si vous avez des suggestions sur le suivi des promesses municipales, des questions sur le financement de ce projet par l’EJC ou le FJP, ou toute autre remarque, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : contact[at]mediacites.fr

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr