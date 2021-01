Investir dans Mediacités, une bonne idée ?

Lire plus tard

Il est fort à parier que l’écrasante majorité d’entre vous n’a jamais songé un instant à investir dans le capital d’un journal. C’est bien normal ! Et pourtant, c’est ce que Mediacités vous propose de faire en ce début d’année 2021, convaincu que la réinvention du journalisme passe aussi par une relation différente avec ses lecteurs. Nous le prouvons avec nos enquêtes collaboratives, qui s’inspirent de vos témoignages et s’appuient sur votre expertise ; nous le montrons avec Véracités , notre rubrique de questions/réponses qui vous est ouverte ; avec notre plateforme d’alertes locales Lanceur d’enquêtes ; ou encore avec notre outil de suivi citoyen des promesses de campagne Radar, pour laquelle nous sollicitons votre aide. Alors pourquoi ne pas être imaginatif en matière financière ?

Comment fonctionne Mediacités ? Quelles sont nos dépenses et nos recettes ? Combien d’abonnés faut-il pour atteindre l’équilibre économique ? Avons-nous une chance de devenir un jour rentable — voire très rentable ? Quelles sont les modalités d’investissement, la liquidité de mes actions, les conditions de défiscalisation de mon investissement… Toutes ces questions — et beaucoup d’autres —, vous pourrez nous les poser mardi 19 janvier, entre 18h30 et 19h30, lors d’une visioconférence organisée par notre partenaire Happy Capital, une société de conseil en investissement spécialisée dans le financement participatif des PME, et dûment habilitée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Il vous suffit pour cela de vous inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous chargerons de vous convaincre, on l’espère, qu’investir dans la presse d’investigation locale peut être un placement judicieux au delà d’une bonne action au service de la démocratie. Et qu’il y a une place pour un actionnariat populaire dans la presse de demain.

