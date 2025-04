Mediacités récompensé par un prix européen, aux côtés du Mensagem de Lisbonne et du Bristol Cable

Ce 1er avril à Barcelone, l’Association des médias d’information de Catalogne a distingué notre journal pour « son engagement pour la transparence ». Un honneur et une fierté pour le travail accompli depuis plus de huit ans au service d’un débat public éclairé.

«Le jury a voulu distinguer Mediacités pour sa pratique du journalisme d’investigation au niveau local et son engagement pour la transparence de la vie publique. » Ce mardi 1er avril, au sein du cadre prestigieux de l’Université de Barcelone, Carmina Crusafon Baqués annonce, au nom de l’Association des médias d’information de Catalogne (Amic), les finalistes du prix international des médias de proximité, dans la catégorie européenne.

Aux côtés du Mensagem de Lisbonne, média en ligne enraciné dans les quartiers de la capitale portugaise et lauréat du prix, notre journal partage le titre de finaliste avec le Bristol Cable, « cousin » de la ville du sud‐ouest de l’Angleterre. Une short list en forme de clin d’œil : par le passé, la rédaction lilloise de Mediacités a collaboré avec le « Cable », media de référence pour la presse indépendante en ligne.

Sao Paulo, Atlanta, Ontario

Pour la 2e édition de cet événement qui vise à célébrer l’importance de l’information locale [lire plus bas], les membres de l’Apic nous avaient prévenus quelques semaines en avance, afin qu’on prenne nos dispositions pour être présent dans la capitale catalane le jour J. Il n’empêche ! C’est non sans une certaine fierté pour le travail accompli au quotidien depuis plus de huit ans que nous avons accueilli cet honneur.

Dans la catégorie internationale, l’Agência Mural, journal en ligne réalisé par et pour les habitants des quartiers populaires de Sao Paulo remporte le prix. Ce média brésilien a formé plus de 700 jeunes à l’information locale. Le journal Rough Draft, implanté à Atlanta (aux Etats‐Unis), et le réseau canadien Village Media, basé en Ontario et qui compte 148 sites locaux, ont par ailleurs été distingués comme finalistes. Enfin, l’Amic a récompensé le journal Regio7 et les rédactions du réseau Som pour le prix des médias en langue catalane.

Les médias locaux, « élément clef pour garantir la démocratie »

Au‐delà du faste de la soirée et des discours de remerciements, la remise des prix de l’Amic était surtout l’occasion de souligner l’impérieuse nécessité des médias locaux « dans un monde pollué par la désinformation », selon les mots d’introduction de Ramon Grau, président de l’association. Dans un exposé d’une vingtaine de minutes, Lindsay Green‐Barber, docteur en sciences politiques de l’université de New‐York, a rappelé le défi que représente l’effondrement de la presse dans certains territoires de son pays – ce que les spécialistes désignent comme l’émergence de « déserts médiatiques ».

« Les médias locaux sont un élément clef pour garantir la démocratie, aux États‐Unis comme partout dans le monde, a martelé la chercheuse. L’information locale favorise l’engagement citoyen et réduit la polarisation politique. » Lindsay Green‐Barber a également plaidé pour une reconnaissance des médias locaux comme des « biens publics, au même titre que les écoles ou les bibliothèques ».

Son collègue suédois Jonas Ohlsson, de l’université de Göteborg, a lui témoigné des bouleversements que représente l’essor des plateformes (Google, Facebook et cie) dans l’économie des médias scandinaves. « Le champ informatif en Europe est devenu un champ de bataille », a conclu Gerard Vives, délégué général des Affaires européennes de la communauté de Catalogne.

Soutien de nos abonnés

Dans cette « bataille », Mediacités joue son rôle à sa modeste place en tentant d’éclairer le débat public par ses enquêtes et en contrôlant l’action de ceux qui nous gouvernent au niveau local, à Lille, à Toulouse, à Lyon et à Nantes. C’est donc ce rôle que le jury de Barcelone a voulu récompenser.

Il n’aurait pas été possible à tenir pendant toutes ces années sans l’ensemble des journalistes – permanents et pigistes – qui ont mis leurs compétences au service de Mediacités, ni sans le soutien de nos 5500 abonnés. C’est naturellement avec vous, lectrices et lecteurs, que nous souhaitons partager cette distinction.

Une association par et pour les « médias de proximité » L’Association des médias d’information de Catalogne (Amic) rassemble plus de 600 titres de presse et éditeurs en langue catalane. A la fois centre de ressources et structure d’appui pour ses adhérents, elle a créé les prix internationaux des médias de proximité afin de valoriser les initiatives d’information locale en Europe et dans le monde, et d’encourager les échanges entre acteurs du secteur. Mediacités n’avait candidaté à rien quand nous avons été informés avoir été retenus parmi les finalistes. L’Amic compte un peu partout en Europe des correspondants (journalistes ou universitaires principalement) qui sélectionnent un média pour chaque pays. Un jury composé de membres de l’association décide ensuite des lauréats.