Mediacités vous invite à découvrir La Presse libre

Une occasion de soutenir la presse indépendante tout en accédant à une diversité de contenus et de médias.

Depuis plusieurs mois, Mediacités et sept autres médias indépendants travaillent avec une petite équipe de salarié·es à la création d’un projet ambitieux : la première plateforme d’abonnement commun dédiée à la presse indépendante. Ce projet, c’est La Presse libre.

Nous vous en avions parlé à l’automne dernier : aujourd’hui, la plateforme est désormais bien lancée. Chaque jour, sur le site et les réseaux sociaux de La Presse libre, une sélection des meilleures enquêtes, des reportages les plus passionnants et des émissions les plus pertinentes vous est proposée.

Mais La Presse libre, c’est aussi une autre manière de lire et de soutenir l’information indépendante. Grâce à un seul abonnement, un seul identifiant et un seul mot de passe, vous pouvez accéder à l’intégralité des contenus de tous les médias partenaires : Mediacités, bien sûr, mais aussi Arrêt sur images, Politis, Next, Rue89 Lyon, Rue89 Bordeaux, Rue89 Toulouse et Next.

Un seul abo, tout plein de journaux

Dans un contexte où les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse se multiplient, La Presse libre revendique une autre vision des médias : une presse qui ne dépend pas d’un milliardaire ou d’intérêts financiers, mais du soutien direct de ses lectrices et de ses lecteurs.

Nous sommes fiers d’avoir contribué à créer cet espace refuge pour une information indépendante, engagée et sans algorithme.

Et aujourd’hui, nous vous invitons à rejoindre l’aventure.